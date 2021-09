ENDI DA LI SI REALAN! Marej: Ne zanima me TOP 100 hoću u prvih 10

On je ove sedmice stigao do četvrtfinala turnira u Mecu, gde je izgubio od prvog nosioca Huberta Hurkača.

„Igrao sam bolje ove sedmice nego što je to bio slučaj u Sinsinatiju i Vinston Sejlemu. Ali kao što sam rekao, ne zanimaju me mečevi u kojima igram dobro i gubim. Želim da pobeđujem“, rekao je Endi.

Od ponedeljka će Marej biti 109. teniser sveta, a uskoro bi mogao da se vrati u Top 100.

„Moj cilj nije da se vratim u Top 100. Ne znam zbog čega se to posmatra kao važno dostignuće. Želim da ponovo budem među najboljih 10 – to je nešto što me motiviše“.

