NOVAK ĐOKOVIĆ, ŽELJKO OBRADOVIĆ I SONJA VASIĆ O RODITELJSTVU U SPORTU! Đoković: Stefanu ne namećem da se bavi tenisom! VIDEO

1 / 4 Foto: @starsport

Program „Putem šampiona“ Novak Đoković Fondacije, predstavljen u čast Međunarodnog dana sporta ove godine – jedinstven je po tome što pruža važnu podršku roditeljima budućih sportista u vidu edukativnog programa i šire pomoći u njihovom osnaživanju u ovoj posebno zahtevnoj ulozi.

I prvi teniser sveta i osnivač Fondacije, Novak Đoković, se pridružuje trofejnoj reprezentativki u košarci Sonji Vasić i najuspešnijem košarkaškom stručnjaku Željku Obradoviću na panelu “Putem Šampiona” čiji je organizator Novak Đoković Fondacija.

foto: Printskrin

Prva je reč dobila Sonja Vasić.

- Ja sam ponikla u porodici gde je otac sportski radnik, i uz njega smo sestra i ja poželele da se bavimo košarkom. On je bio centralna figura koga ja i danas smatram najzaslužnijim za moju karijeru. Prvi trener i dugo godina mentor. Sa druge strane majka je bila protivteža. Trudila se da se ne zapostavi škola, da se ne zapostavim ni ja kao žensko dete. U tim najtežim momentima oni su bili moj najveći oslonac, ponekad su bili i jedini uz mene. Isto tako trudili su se da ja ne uzletim. Veoma je bitna uloga roditelja, da dobro znaju svoje dete, da znaju dokle mogu da ga guraju. Treba da prepoznaju da li su njegove ambicije zdrave ili ne. Prvo treba da shvate da su roditelji, pa potom roditelji jednog sportiste. Ne treba forsirati dete preko njegovih granica - rekla je Sonja Vasić.

foto: Printskrin

Željko Obradović, trener košarkaša Partizana, pričao je o autoritetu.

- Uvek krećemo od toga šta je autoritet. Košarka je specifičan sport i ima neka pravila ponašanja. Ono što sam tad govorio svojim igračima ističem i sada posle 30 godina mojim igračima: Vi ste igrači Partizana, u bilo kojoj situaciji da se nalazite. Privatan život za vas ne postoji. Morate da se ponašate u okvirima koji su normalni za mladog igrača. Autoritet nije da vi pošaljete igrače na spavanje u određeno vreme, autoritet je nešto drugo. Kada sam bio mlad trener, nisam puno spavao. Znao sam da će igrači kada im dam vežbu postaviti puno pitanja i ja sam morao da budem spreman. Jedini autoritet koji postoji je autoritet znanja - poručio je Obradović.

foto: Printskrin

Novak Đoković, najbolji sportista sveta i osnivač Fondacije, govorio je o svojim iskustvima.

- Roditelji su naši prvi mentori, na njih se prvo ugledamo. Sa 7-8 godina ne znamo šta je karijera, samo smo zaljubljeni u sport. Kao mlad roditelj kod kuće ne insistiram da Stefan, koji ima sedam godina, trenira tenis. Ne, naprotiv. Želim da do toga dođe prirodnim putem. Sada se to dešava, prijatno sam iznenađen koliko se angažovao da trenira tenis. Ne želim da ja kao roditelj dođem u situaciju da on oseća da je primoran na nešto. Ja sam tu da ga podržim.

Prepoznat i podržan od strane sve većeg broja eminentnih stručnjaka iz oblasti sporta, sportske psihologije i zdravlja i legendarnih asova – ovaj projekat je u septembru 2021. uspešno okončao prvi godišnji ciklus posebnih radionica za roditelje i javnu prezentaciju kroz medij filma – u kojima su aktivno učestvovali i svoje dragoceno životno, sportsko i stručno iskustvo podelili sa učesnicima i osnivači Fondacije – Novak i Jelena Đoković.

Predstojeći Panel na Teniskom centru „Novak“ biće drugi u nizu javnih Panel diskusija koji će biti održavani širom Srbije narednih godina – na kojima će se neka od najvećih imena i legendi našeg sporta, stručnjaka i roditelja direktno obratiti široj javnosti po svim važnim temama i pitanjima iz ove oblasti - i najaviti novi ciklus tematskih radionica za roditelje od februara naredne godine. Zvanični partneri programa u Srbiji su kompanija Motorola i Lacoste Fondacija.

Kurir sport