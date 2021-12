NOVAK NEĆE IGRATI U AUSTRALIJI? Srđan Đoković: Sačekaćemo 21. grend slem do Rolan Garosa!

S obzirom na to da Novak Đoković ne želi da otkrije da li je vakcinisan , pa se pretpostavlja se da nije imunizovan, ostaje dilema da li će uopšte učestvovati u Melburnu s obzirom na stroga pravila u pokrajini Viktorija gde se turnir održava

Već ranije Srđan Đoković je objasnio da Novak neće dopustiti da ga "iko ucenjuje" i da je bliži odluci da ne ide, što je sada i potvrdio.

"Da li hoće da ga puste, ne samo njega, već sve ostale tenisere, to je stvar države u kojoj se igra Australijan open. Ako su tako odlučili neka se tako ponašaju. On je devet puta osvojio i voleo bi da dođe da igra. Ako mu ne dozvole, igraće tamo gde mu budu dozvolili. On će raditi u životu onako kako misli da je najbolje za njega i niko mu neće nametati svoje mišljenje", rekao je Srđan Đoković gostujući u emisiji na "K1 televiziji".

foto: AP/Frank Franklin, Nemanja Nikolić

Na konstataciju voditelja da će morati da sačekaju na 21. Grend slem do Rolan Garosa, Srđan Đoković je rekao.

"Pa sačekaćemo do Rolan Garosa, šta da radimo. Imaće Nole još nekoliko Grend slemova do kraja karijere. Još četiri-pet", samouvereno je rekao Srđan.

Kurir sport