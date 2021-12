NOVAK JE IMAO 12 GODINA KAD JE BOMBA PALA! Srđan Đoković se setio JEZIVOG DANA iz 1999: Popucala su stakla, a oni pobegli u hodnik

Srđan Đoković je nagovestio javnosti do kada će Novak igrati tenis na profesionalnom nivou, a govorio je i o drugim temama.

Otac najboljeg tenisera na svetu je ubeđen da će njegov sin osvojiti još nekoliko grend slem titula, a na gostovanju televiziji K1 pričao je i o teškim uslovima za odrastanje koje je imao Novak.

- Ja sam jedan od retkih koji imaju pozitivan skor sa Novakom. Prvi put me je dobio sa 11, više nisam mogao ni gem da dobijem, tako da je skor sada 100:1. Uvek sam se nervirao, tada sam bio na ivici egzistencije, to je bilo strašno teško. Stasavao je u vreme bombardovanja, plata od dve-tri marke. Nikad im neću oprostiti bombardovanje. Tada je imao 12 godina. Ogromna bomba je pala u Rakovicu, sva stakla su popucala u našem stanu na Banjici 1999. Popadali smo sa kreveta, pobegli su u hodnik, kukali su "Bože spasi nas, ne daj nas". To su traume koje ostaju za ceo život - rekao je Srđan Đoković.

foto: Beta/Branislav Božić

I sam Novak je često tokom karijere isticao da je odrastao tokom bombardovanja, ali svaki put kada bi se prisetio tih dana provedenih u strahu, napomenuo bi da su oni imali veliki uticaj na njega i da su mu pomogli da psihički postane jak.

Kurir sport