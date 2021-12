EVO KADA ĐOKOVIĆ ZAVRŠAVA KARIJERU! Otac Srđan otkrio DO KAD ĆE NOVAK IGRATI: To mu je dosta za još nekoliko grend slemova!

Srđan je prvo govorio o aktuelnoj situaciji sa Australijan Openom, prvim grend slemom u sezoni na kojem još uvek nije sigurno da li će prvi teniser sveta učestvovati.

- Hoće li da ga puste je njihova stvar. Ako su tako odlučili neka se ponašaju. Devet puta je bio šampion Australijan opena, želi i sada da igra, ali ako mu dozvole. Uradiće ono što misli da je najbolje za njega, niko neće da mu nameće mišljenje - rekao je Srđan Đoković na televiziji K1.

Znamo svi da se Đoković sa tri titule na najvećim turnirima prošle sezone izjednačio sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sva trojica imaju po 20 titula.

- Šta da radimo ako ne ode... Sačekaćemo Rolan Garos i 21. grend slem. Osvojiće ih još nekoliko do kraja karijere. Verujem četiri ili pet. Osvojiće još bar dva Vimbldona i još nekoliko drugih grend slemova sigurno. Sumnjaš u to? Ne treba da budeš stručnjak, igraće Novak još dve-tri godine, to će biti dovoljno - poručio je Srđan.

Osvruno se Srđan i na ovogodišnji Ju Es Open na kojem je Novak izgubio u finalu od Danila Medvedeva.

- To ga je poremetilo, ali glavni poraz je fantastična igra Medvedeva. To je tako. Moj je sin naučen da se sport sastoji od pobede i poraza, kako prihvataš pobedu, tako i poraze. Često sam u njegovoj karijeri govorio da kada igra loše, pa pobedi, to nije dobro - rekao je otac najboljeg tenisera sveta.

