SRAM TE BILO G*ZICE KAD OBRAZA NEMAŠ! Brutalna poruka Srđana Đokovića premijeru Australije: ON NIJE ČOVEK, njegovo ime sve govori

Već drugi dan traje pakao kroz koji prolazi Novak Đoković u Melburnu, a o detaljima, problemu sa vizom, užasnom smeštaju i ostalim stvarima, govorili su otac Srđan, majka Dijana, brat Đorđe i stric Goran.

Srđan Đoković je pozvao ljude da izađu na protest ispred Skupštine od 15 časova.

- Novak je Srbija, a Srbija je Novak. Oni gaze Novaka, a samim tim i srpski narod. Taj, prvi čovek te daleke zemlje, Skot Morison, čije ime na srpskom sve govori se drznuo da napada Novaka i da ga proteruje, a nije ni ušao u njihovu zemlju. Hteli su da ga bace na kolena, ali ne samo njega nego i našu zemlju. Mi smo ponosan, evropski, civilizovan narod. Nikada nikog nismo napadali, samo smo se branili. Mi smo Srbi, ponosimo se našim Novakom, našim svetlom na kraju tunela. Ovo je politička borba i nema veze sa sportom. Novak je ispunio sve uslove koji su bili potrebni da uđe i osvoji još jedan, taj njihov, čuveni Australijan open. Novaka pokušavaju kao Isusa da razapinju, da ga potcenjuju, bacaju na kolena i da mu rade sve i svašta. Moja pokojna baba Sara je govorila: Sram te bilo od gu*ice kada obraza nemate. E, ja to sada govorim njima. Sram ih bilo i sramota. Ali, on će izdržati, kao što smo mi izdržali. Nas je bilo i pre 100 i nešto godina. Bombardovali su nas, ugnjetavali nas i uništavali, ali mi nismo dali na sebe, niti ćemo dati ikada. Mi smo ponosan srpski narod, čiji je predstavnik i idol, naš Novak. On se neće dati - rekao je Srđan Đoković i odmah nastavio:

- Isti dokument je podneo Novak i njegov tim, kao ostali, ali samo Novak je imao problem. Mogli su da kažu: Nemoj Novače da dolaziš. I to bi bilo okej. Uzeli su mu sve stvari i novčanik. On je u zatvoru, naš Novak je zatočenik tih skotova! Sram ih bilo, ceo slobodarski svete zajedno sa Srbijom jer ovo je borba sedam i nešto milijardi ljudi na svetu za slobodu mišljenja, govora i ponašanja. Sloboda Novače, svi smo uz tebe, ceo slobodarski svet i tvoja majka Srbija.

Na kraju je Srđan imao poruku za Skota Morisona.

- Ti čuveni premijeru te daleke, lepe prirodne zemlje, ponašaš se u skladu sa svojim principima, koji nemaju veze sa našim principima. Mi smo ljudi, a ti gospodine to - nisi. U 15 časova imamo veliki skup podrške, pozivam sve da dođu tamo i daju podršku Novaku, jer je Novak srce Srbije. Novak je Srbija, Srbija je Novak. I ne samo Srbija, nego ceo slobodarski svet.

