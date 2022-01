MINISTAR NE SME SAD DA POGAZI ODLUKU! Advokat uveren da će Đoković izaći kao pobednik: SUD JE NAJVIŠI ORGAN U DRŽAVI

Aleksandar Radivojević advokat i Dejan Kojić teniski trener istakli su da pravni sistem ne sme i neće pogaziti sudsku odluku.

Federalni sud u Melburnu, podsetimo, poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću i naložio njegovo puštanje na slobodu, međutim Vlada Australije namerava da ga deportuje...

- Meni je drago što je na kraju pravda pobedila, ali ono što je bitno je da pravni sistem radi bar negde u svetu. U konkretnom slučaju to je da je zapravo preispitao odluku organa uprave države Australije koja je donela očiglednu nezakonitu odluku. Sada se opet vraćamo na početak, ponovo će biti odlučeno od strane organa uprave države Australije da li će se dopustiti davanje vize odnosno da li će se opet ukinuti. Ne očekujem da će se u Australiji zbog pravnog sistema kakvog imaju, da će se neko iz uprave usuditi pa čak ni ministar da pogazi odluku suda jer je sud najviši organ u jednoj demokratskoj državi - rekao je advokat.

Teniski trener je uveren da će ako sve prođe kako treba Đoković biti i više negomotivisan.

- Što se tiče teniskog aspekta Novak nema nikakve smetnje u vezi sa Australia Openom, jer sve ovo što se izdešavalo bilo je direktno vezano za ulazak u državu. Sve je ovo ispalo skandalozno i mnogo sramotno za njih. Žreb je sutra, utorak, i Đoković će imati 5 do 6 dana da se pripremi. Ja mislim da on toliko motiva trenutno ima da će to biti rapsodija njegove igre, on je tu sada da pokaže da je on došao da igra tenis i da je to njegov posao. On će se sad prebaciti u kuću sa teniskim terenom gde će pojačati svoj trening. Smatram da će što se tiče njegove igre sve to biti na najvišem nivou - rekao je Kojić.

