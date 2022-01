DA LI ĆE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBITI I MILIONE OD SPONZORA? Poznati švajcarski brend satova saopštio da nastavljaju partnerstvo!

Australijski portal "Nine" piše o potencijalnom finansijskom gubitku koji bi srpski teniser mogao da pretrpi usled sage u Australiji. Najbolje rangirani teniser na svetu je prvi nosilac i branilac titule na Australijan openu. Ali nejasno je da li može da se takmiči u ponedeljak nakon što su mu australijski zvaničnici ponovo ukinuli vizu.

- Srbin, poznat po svojoj bezglutenskoj ishrani i upotrebi hiperbaričnih komora, ne odustaje od borbe za svoj 21. grend slem. To je njegova šansa da pretekne Rodžera Federera i Rafaela Nadala kao rekordera kod muškaraca — a svaki brend voli pobednika. Za sada nema znakova da Đokovićevi glavni sponzori, uključujući francuskog proizvođača automobila "Pežo", brend odeće "Lakost" i švajcarski proizvođač satova "Iblo", planiraju da ga odbace", navodi se u tekstu.

foto: Profimedia

Prema "Forbsu", Novak ima ugovore o podršci vredne 30 miliona dolara, što ga čini među najplaćenijim sportistima na svetu. Ipak, nikada nije imao široku privlačnost Federera, koji zarađuje trostruko veći iznos od podrške uprkos tome što je izgubio krunu pre mnogo godina, ističe ovaj portal.

"Federerov kristalno čist imidž, podvučen njegovim smirenim držanjem na terenu, doneo mu je skoro univerzalno obožavanje navijača i zvaničnika. Đoković, u međuvremenu, ima svoje drske trenutke poput razbijanja reketa i sukoba sa sudijama, što se jakim brendovima i pojedinim neutralnim navijačima širom sveta nimalo ne sviđa."

Međutim, Novak se sada suočava sa potpuno neobičnom situacijom, zbog čega su i sponzori zbunjeni. Ne znaju šta sledi: ako mu bude dozvoljeno da igra, postoji šansa da i zvanično postane najbolji svih vremena, a takav klijent se ne napušta.

"Procena aspekta odnosa sa javnošću je složena. Mišljenje navijača oko Đokovića je polarizovano. On je narodni heroj u rodnoj Srbiji. Australijanci su se uglavnom okrenuli protiv njega, ali ostatak sveta je podeljeniji. Da je imao velike zdravstvene kompanije kao podršku, one bi mogle imati drugačije reakcije od kompanije za potrošačke proizvode kao što je brend satova ili automobila. A vakcine protiv kovida-19 same po sebi izazivaju podele", piše "Nine".

foto: EPA Diego Fedele, Printscreen

Ono što se dogodilo Aronu Rodžersu, NFL igraču koji je dobio kovid-19 u novembru nakon što je doveo NFL u zabludu o svom statusu vakcinacije, ilustruje kako različite kompanije procenjuju na osnovu vrednosti svog brenda. Odbacila ga je lokalna zdravstvena kompanija. Međutim, glavni sponzor, osiguravajuće društvo "State Farm", čak je povećalo broj reklamnih spotova sa Rodžersom.

Neki od Đokovićevih sponzora pokušali su da se distanciraju od situacije, a drugi, uključujući Pežo i Lakost, odbili su zahteve za komentar. Ali nije bilo znakova da se planira raskid ugovora.

"Novak Đoković je svoj čovek. Ne možemo komentarisati nijednu njegovu ličnu odluku. Iblo će nastaviti svoje partnerstvo sa prvim teniserom sveta", saopštio je švajcarski brend satova.

Slično su reagovali i ostali veliki partneri, ali pitanje je hoće li se njihov stav promeniti ukoliko Novak bude deportovan iz Australije. U tom slučaju mogao bi da izgubi 30 miliona dolara, zaključuje "Nine".

Kurir sport