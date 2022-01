LAJOVIĆ POSLE DRAME ZAGRMEO ZBOG ĐOKOVIĆA: Nisu bili sposobni da poštuju svoja pravila, KATASTROFA! Kirjos je Srbin, ali ostali...

Foto: EPA/JASON O'BRIEN, EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Očekivano, nakon meča Lajović nije mogao da izbegne pitanja novinara o Novaku Đokoviću i situaciji koja je šokirala svet na početku 2022. godine.

- Za mene je malo drugačiji osećaj. Poslao sam mu poruku juče. Užasno šta se desilo ovde poslednjih deset dana. Ne razumem, pisalo je crno-belo da može da se uđe u državu sa tim izuzećem. Ljudi ovde očigledno nisu bili sposobni da naprave pravila i da se drže svojih pravila. Kako ovo komentarisati, katastrofa...

Lajović je komentarisao i činjenicu da se Đoković borio do samog kraja iako šanse za pobedu nisu uvek bile velike.

- To on radi, to je naš srpski mentalitet. Kada padnemo ili kada nas tretiraju na način na koji možda ne zaslužujemo, to nas motiviše i daje nam snagu, pogotovo njemu. Siguran sam da će se vratiti jači nego ikada.

Govorio je srpski teniser i o onome o čemu se pričalo prethodnih dana, a to je činjenica da su mišljenja tenisera o čitavoj situaciji bila podeljena. Novinare je zanimalo i mišljenje o neočekivanoj podršci koju je Đoković dobio od Nika Kirjosa.

- Nik Srbin? - upitao je šaljivo Lajović i nastavio:

- Čuo sam nekoliko razgovora u svlačionici, na engleskom ili na španskom... Nisu bili svi igrači na Noletovoj strani, to treba da nam je jasno. Mi Srbi jesmo naravno. Dobijamo kritike zašto više to nismo isticali, ali ne znam šta smo mogli, da stavimo na društvene mreže... Čovek priča sa predsednicima i premijerima, a moja objava... OK, neko kaže da će uticati ako 50 nas nešto objavi, ali ovo je situacija koja je potpuno izmakla kontroli, ni Australijanci nisu znali šta rade. Kada se donela konačna odluka, pustio sam mu poruku da mi je žao što je sve tako ispalo.

Q. Are you disappointed more players didn't stand for Novak. Nick Kyrgios did... Lajovic: Nick, the Serb? (smiles). pic.twitter.com/9qW9g4x0Bt — José Morgado (@josemorgado) January 17, 2022

A kada je reč o samom meču protiv mađarskog tenisera...

- Mogao sam da odvedem meč u peti set, trebalo je da uzmem prvi set, i onda bi se možda drugačije odvijale stvari, zapravo sam siguran da bi, mada ne znam u kom smeru. Jesam razočaran, ne da mi se ova Australija izgleda. Jeste bio težak žreb, on je u dobroj formi i pun samopouzdanja posle ATP kupa, ali mislim da sam igrao na visokom nivou danas. Pokazao sam deo svog napretka u poslednjih godinu dana, pogotovo na betonu. Mislim da su sitnice odlučile - rekao je Lajović i dodao:

- Servis mislim da sam unapredio, kao i ritern, a smatram i da sam sa osnovne linije bio dobar. On konstatno stavlja pod pritisak, ima jake i precizne udarce s osnovne linije, ali osećao sam da sam u igri, ne samo da ja trčim kako on raspoređuje lopte. Bilo je dobrih razmena. Mislim da ni prošle godine ne bih bio sposoban da izdržim ovakav ritam, češće bih davao lakše i mlitavije lopte. On je jako agresivan igrač, koristi svaku priliku da diktira, a osećao sam da mu potpuno pariram, i to u brzim uslovima. Maltene mi postaje isto da li igram na šljaci ili na betonu, mada naravno prilagođavam svoju igru malo. Osećam se komforno i na betonu sada. Na servisu konstantno radim, nije bilo mnogo brejkova.

Ciljevi?

- Nemam konkretne ciljeve za ATP listu, za razliku od prošlih godina. Želim da budem bolji igrač i da dam maksimum na svakom treningu i meču, što nije možda uvek bio slučaj ranije. Ako to ostvarim i imam pravi pristup u svakom trenutku, kao danas, onda će rezultati doći - zaključio je Dušan Lajović.

Kurir sport / Vuk Brajović