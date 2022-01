NOLETA SMO ISPRATILI UZ OVU PESMU! Srbin iz Melburna opisao kako je izgledala deportacija VODILI GA KAO NAJVEĆEG KRIMINALCA

Slobodan Benđo, vođa Srba u Australiji, istakao je da je naša zajednica u toj državi razočarana odlukom da se Novak Đoković deportuje iz Australije.

Kada je stigla vest da je trojica sudija odličila da Novak ne igra na Australijan openu i da će morati da napusti državu, Srbi okupljeni da pruže podršku Noletu počeli su da pevaju.

- Srbi su me iznenadili juče kada je stigla vest. Sve kamere sveta su bile uperene u nas, mi smo počeli da pevamo "Tamo daleko". Toliko nam je bilo teško, ali smo uspeli da ih zbunimo. Naš narod je sačuvao taj duh. Nismo očekivali da će veće trojice sudija da donese potpuno suprotnu odluku. naša zajednica potpuno bojotuje AO i razočarani su u vlast. Ovde su mediji pripremali javno mnjenje, a Australijanci su većinski bili za to da se on deportuje, ogromna negativna energija bila je usmerena na nas - istakao je Benđo.

On je dodao i da su Novaka deportovali kao najobičnijeg kriminalca, u pratnji policije.

- Vidim da se karte prodaju, razoičaranje je ogromno, ima dosta ljudi koji planiraju da se vrate u Srbiju. Svakako, život ide dalje. Nismo očekivali ovakvu odluku, pogotovo posle odluke sudije Kelija. Sinoć sam otišao da ispratim Novaka, on je deportovan kao najobičniji kriminalac u pratnji policije - kaže Slobodan Benđo, vođa Srba u Australiji.

