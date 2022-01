VLASTI U AUSTRALIJI POMERAJU GRANICE GADOSTI! Vođa Srba otkriva bizarne novosti: KOLAPS ZDRAVSTVENOG SISTEMA PRIPISUJU NOVAKU!

Slobodan Benđo otkrio nam je kakva je trenutna situacija u Australiji i kako će srpska zajednica reagovati na protekle događaje.

- Dobili smo vest da je ministar iskoristio svoje pravo da poništi vizu Novaku Đokoviću to je svakako dovelo do velike ljutnje među članovima srpske zajednice. Trenutno ne znamo da li će biti okupljanja, a ja očekujem vesti šta se dešava na terenu. Još nije donešena odluka o pritvoru, on je još uvek slobodan. Ako dođe do toga da on bude ponovo u pritvoru, sigurno će se članovi srpske zajednice da se ponovo okupljaju. Ono što možemo da očekujemo trenutno da sudija Keli poništi eventualnu odluku o pritvoru i da Đoković može da nastavi da trenira i da igra, a da taj sudski proces se odvija paralelno. Pošto je 6 sati posle podne, sve državne institucije su zatvorene i ministar Aleks Hok je naravno izabrao taj trenutak kada institucije ne rade. Izabrao je takvu odluku da bi što manje u javnosti bilo mogućnosti da neko postavlja pitanja državnim funkcionerima u vezi toga. Svakako da su članovi srpske zajednice razočarani ovom odlukom, ali mi smo duboko ubeđeni da pravni sistem dobro funkcioniše. Sudija Keli koji vodi ovaj slučaj, on je dosta poznat sudija i on sigurno neće dozvoliti da se naruši kredibilitet suda. On je već napomenuo ministru i upozorio ga rekavši: "Mi znamo da vi imate pravo da ukinete vizu, ali samo ako je to u javnom interesu". Sudija je opet napomenuo da neće dozvoliti da politička sila bude iznad prava. Advokati Đokovića su odma najavili da će da ulože žalbu tokom dana i to bi sudija Keli već večeras da reaguje po ovom slučaju - rekao je Benđo u uključenju za Jutarnji program Kurir televizije.

Vođa Srba u Australiji je otkrio da trenutno postoji potpuni kolaps zdravstvenog sistema i da vlasti pokušavaju sve da pripišu Đokoviću i nevolji koju je prouzrokovao.

- Mi svakako nećemo voditi nikakve radikalne proteste, jer se to sve vodi protiv nas. Pošto smo sve vreme praćeni medijima. Ovde se stvari veoma brzo i haotično menjaju. Postoji potpuni kolaps zdravstenog i političkog sistema. Tako da vlasti u Australiji koriste ovaj slučaj Novaka da bi skrenuli pažnju javnosti, kao što kolaps zdravstvenog sistema. Danas smo imali na desetine hiljada zaraženih kovid virusom, nemamo više testova na kovid virus -

Slobodan Benđo je istakao da ukidanje Novakove vize nije bilo od javnog interesa i zbog toga ako se ta odluka ne povuče doći će do ustavne krize.

- Slučaj Aleksa Hoka, on ima to pravo i to nije sporno, ali to je samo u slučaju da se dokaže da je to od javnog interesa. Da bi se to dokazalo mora da postoji javna debata koje uopšte nije bilo. Sudije u Australiji ne postavljaju političari, već kraljica i mi se nadamo da će on uspostaviti red. Ako do toga ne dođe u Australiji će doći do velike ustavne krize. Jer bi u tom slučaju sila bila veća od zakona i onda bi se obesmislio ceo pravni poredak -

