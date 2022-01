Plašim se da je ovo početak kraja Noletove karijere! Đukanović uveren da je hajka tek počela AUSTRALIJA SAMO PRVA U NIZU?

Advokat Vladimir Đukanović, član predsedništva Srpske napredne stranke, istakao je da Srbija i Australija drugačije gleda na svet i da su želeli da pokažu silu po svaku cenu.

- Svet nije pravedan, šta da radimo. Ono što mi smatramo pravednim oni imaju drugačiji pogled na to. Mi moramo da shvatimo, mi imamo malo drugačiji pogled na svet. Ako oni donesu neku odluku i kažu: "Ljudi to je za nas tako, mi štitimo time javni interes", ne zanima ih. Možeš da budeš Novak Đoković sto puta, briga ih. Mi to gledamo sa emocijom zato što i jeste za nas tragično da najbolji teniser sveta, neko ko drži našu državu u sportu tako brutalno bude odstranjen sa grend slema. Jednostavno te države žele da pokažu neku vrstu sile. U Australiji recimo, ne bi moglo da se desi kao ovde da se zatvore ulice. Odma biste bili pohapšeni i u ludnicu strpani jer im je takav sistem - rekao je Đukanović u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Advokat je otkrio na koji način su se ostali teniseri, koji su imali sličan slučaj kao Novak, provukli kroz sistem.

- Ako ti lekar kaže da ne možeš da primiš vakcinu, a onda apliciraš za novu vizu i onda ti daju tu novu vizu. S tom nekom vizom koja ti po lekarskom izveštaju dozvoljava ulazak, ali ne znam da li je Đoković to uradio - rekao je Đukanović.

foto: Profimedia

Advokat se potom osvrnuo na najboljeg tenisera sveta i istakao da to što je striktan oko ne vakcinisanja može da bude početak kraja jedne blistave karijere.

Ono što mene izistinski zabrinjava i plaši, da je ovo početak kraja jedne blistave karijere. Svet je uveo neko pravilo da moraš da se vakcinišeš, ako nisi vakcinisan, žao mi je nepostojiš. Pravila su takva kakva jesu. Imate slučaj u Austriji gde kažete da nećete da se vakcinišete i oni kažu dobro, ne možete u kafiće, da radiš, da dolaziš na posao. Ko ti je kriv. Tvoje je ljudsko pravo da se ne vakcinišeš, ali mi imamo neka pravila da ako nećeš, sedi kući i nema da mrdneš nigde. Plašim se da bi i ostale države mogle ovako da izreguju i da je Australija samo prva u nizu - istakao je Đukanović.

