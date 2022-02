NOVAK U ŽIVOTU NIJE TOLIKO PLAKAO: Scena koju Đoković nikada neće zaboraviti! VIDEO

Umesto da igra tenis zbog čega je došao i napadne rekordni 21. grend slem, Novak se obreo u Melburnu u "Hotelu Park" sa više od trideset izbeglica, o čemu je snimljen dokumentarni film.

Na kraju cele farse deportovan je iz Australije

Pje poznati humanitarac, a njegova fondacija je u saradnji sa UNICEF-om donirala ogroman novac i pokušala da pomogne porodicama u izbeglištvu koje su bez hrane i novca.

Verovatno su zbog toga i zatočenici u Melburnu videli u Noletu "zvezdu vodilju".

Pre nekoliko godina jedan susret je ostavio poseban utisak na Novaka, a dok ga je prepričavao, zaplakao se.

U podkastu Luisa Hausa iz novembra 2017. godine, Đoković je pričao o mnogim stvarima van tenisa koje ga pogađaju, a pre svega se osvrnuo na posetu Imigracionom centru u kome su bila deca.

Predložili su mu da im se pridruži i igra sa njima, posle desetak minuta se opustio, a onda ga je neko potapšao po ramenu.

"Došla je žena iz Unicefa sa majkom deteta sa kojim sam se igrao. To je bila devojčica od recimo dve i po godine i samo mi je njena majka rekla: 'Vreme je da idemo..." zastao je Đoković koga su preplavile emocije.

" Pomislio sam...", progutao je knedlu najbolji teniser sveta.

"I dalje mi je teško... Pomislio sam, gde idu, šta će se desiti sa njima? Izvinite, i danas mi je emotivno, jer ne znam gde su otišli. Majka je imala sina od šest-sedam godina i devojčicu od dve-tri godine i putuju, ko zna gde, i to peške. Ne ostavljaju dom, ništa za sobom. I sad ja treba nešto da kažem pred kamerama? Ne mogu da pričam, to je jedna od stvari koje ti slome srce" rekao je Đoković kome su oči bile pune suza dok je to pričao.

Novak je naglasio da nikad u životu nije toliko plakao...

"To je ono što rat donosi, ali istovremeno mi je drago što sam i sam prošao kroz to, kroz rat devedesetih, učinilo me je na neki način više čovekom", zaključio je Đoković

