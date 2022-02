NOVAK NA MUKAMA! Šta kažu KOVID PRAVILA: Đoković može u Dubai, a onda slede turniri na kojima je OBAVEZNA VAKCINACIJA!

To sve zavisi od kovid pravila država u kojima se odigravaju takmičenja.

Nije poznato da li se on u međuvremenu možda i vakcinisao, što bi mu olakšalo situaciju na brojnim turnirima ili je pak svoju odluku nije promenio.

Posle Dubaija, po klendaru, slede turniri u Americi, a tamo mogu da zaigraju samo vakcinisani. U pravilnicima stoji da Vlada SAD ima diskretnu moć da izda medicinsko izuzeće nekom pojedincu koji nije vakcinisan, ali se ta pravila uglavnom odnose na ljude iz zemalja koji nemaju pristup vakcinama ili imaju medicinski razlog da je ne prime.

Stoji da će ove mere biti na snazi još neko vreme, posle čega će verovatno biti ukinute.

- U jednom momentu, pravila će se promeniti. Trenutno sada, ljudi koji su nevakcinisani i dalje imaju veći rizik da se zaraze kovidom i potom ga prenesu drugima - rekao je Dejvid Daudi sa instituta "Džon Hopkins".

Kada je u pitanju Monte Karlo, on je takođe zatvorio vrata nevakcinisanima. Trenutno i Rolan Garos pred igrače postavlja pravilo obavezne vakcinacije, ali bi se ono do maja moglo ublažiti.

- Vlada Francuske je opreznija od one u Velikoj Britaniji. Ne pokazuje spremnost i volju da ukine mere prerano, ali svakako da planira da to uskoro učini. Ne bi bilo iznenađenje, ako se ovaj trend nastavi, da Francuska uđe u mirnu zonu za četiri do šest nedelja. Posle tog perioda, možemo da predvidimo brzo ukidanje većine mera - rekao je direktor Instituta u Ženevi za globalno zdravlje, Antoan Flaho.

