KURIR U DUBAIJU! KRAJINOVIĆEVA VAŽNA POBEDA I PORUKA: Moram da igram agresivnije!

Filip neočekivano teško pobedio Džazirija - u trileru trajanja 2 sata I 18 minuta; Srpski as veoma srećan zbog važne pobede, mogući naredni protivnik aktuelni šampion Aslan Karacev

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

Četvrti nastup u Emiratu bivšeg polufinaliste turnira u Dubaiju Filipa Krajinovića suočio ga je na otvaranju sa ovdašnjim miljenikom publike i organizatora, Tunižaninom Malekom Džazirijem. Vetroviti uslovi na turniru čiji je trofej sa tim skladni „Srebrni jedrenjak“ varljivo su delovali na suparnike - gde je Filip „poleteo“ sa 3:0 a zatim Džaziri dobio „vetar u jedra“ i neočekivano sustigao 44. igrača sveta na 3:3. Naravno, igrači su igrali najbolje što su mogli u tim uslovima, pokušavali strpljivo da grade poene udarcima sa puno slajsa i spinia - i generalno je kvalitet tenisa bio solidan, uz toleranciju nešto više neiznuđenih grešaka sa obe strana - što je inače normalna pojava u prvim kolima turnira. Rezultatska klackalica je potrajala sve do taj-brejka prvog seta, u kome je Džaziri „prvi pustio krv“ i načinio mini brejk za vođstvo od 3:2. Krajinović odmah uzvraća svojim mini-brejkom za 3:3, ali Džaziri pokazuje kvaliitet i iskustvo u narednim poenima i stiže do 2 set-lopte na svoj servis. Filip uzvraća sa mini-brejkom za 6:4 ali onda pravi laku grešku na mreži i umesto povratka u taj-brejk - gubi prvi deo igre.

foto: Vuk Brajović

Osvajanje prvog seta pruža dodatno samopouzdanje Džaziriju, koji na momente egzibicionom igrom dobro otvara drugi deo igre - ali ga Filip rezultatski prati, igra mudrije i dolazi do brejka za 2:1 koji potvrđuje odličnim servisima za 3:1. Naš as održava stečenu prednost sa 4:2, lepo otvarajući teren sve preciznijim udarcima sa osnovne linije i sve češćim efikasnim ulascima u teren. To se odražava na Džazirija, koji prvom duplom greškom u meču Filipu daje 2 brejk lopte - ali se odličnim servisima i „skidanjem linija“ u razmeni vraća na đus. Nova brejk lopta za Filipa stiže kroz lep i mek volej na mreži, koju koristi već u narednom poenu kroz grešku u slajs bekhendu Džazirija. Rutinskom igrom u osmom gemu drugog seta Filip taj deo meča privodi kraju u svoju korist sa 6:2.

Prava rovovska borba usledila je u trećem setu, u kome je Džaziri pokazao koliko žarko želi pobedu danas - ali ga je to koštalo grčeva u levoj nozi pri rezultatu 4:3 za njega, te je fizioterapeut morao da reaguje. Filip je igrao odmereno, u saglasnošću sa pedigreom Top 50 igrača - i poen po poen uspostavljao dominaciju u terenu. Džazirijeva pokretljivost je od opisane situacije postala ograničena, ali je taj nedostatak nadoknađivao snažnim i preciznim udarcima iz zone u kojoj je mogao da se kreće. No, ni pored takvog požrtvovanog stava Tunižanin nije mogao da spreči neminovno - i Filip dolazi do važnog brejka na 5:4 i prilike da servira za meč. Uglavnom rutinskom igrom sa osnovne linije Filip koristi prilike koje su mu se ukazale u ovoj situaciji - i beleži važnu pobedu posle 2 sata i 18 minuta igre na početku svoje kampanje u Dubaiju.

„Solidno sam servirao u trenucima kada je to bilo bitno. U narednom meču ću morati da igram više agresivno, jer kao da sam čekao protivnikove greške - koje nisu usledile. Sve u svemu, dobro je bilo što sam konstantno tražio svoju igru, tražio priliku da idem napred. Volej me danas nije slušao, ali moram da ostanem dosledan svojoj igri“, rekao je o svom današnjem nastupu Krajinović, uz kratki osvrt na mogući naredni meč protiv branećeg šampiona Aslana Karaceva: „Karacev igra prebrz tenis, a tereni su ovde izuzetno brzi ove godine - pa ćemo videti šta me čeka. Hoću sada malo da uživam u ovoj pobedi, jer mi je bila jako bitna.“

Zaslužena i ohrabrujuća pobeda za Filipa, a spomenuto uživanje, najbolja moguća priprema za naredni meč, bez obzira na narednog protivnika...