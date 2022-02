NEVEROVATNA MANIPULACIJA I KOLIČINA MRŽNJE PREMA ĐOKOVIĆU: Čuvena američka agencija pokušava da "sahrani" Novaka!

Đokovićev rekord od 361 nedelje na vrhu ATP liste će biti prekinut u ponedeljak, kada će ga na mestu svetskog reketa broj 1 zameniti Rus Danil Medvedev.

Vodeća američka novinska agencija Asošijejted pres (AP), uz britanski Rojters je svakako najuticajnija u svetu. Stara je 175 godina, ima preko 3.300 zaposlenih širom planete, a njene vesti svakodnevno prenosi 1.300 novina, TV i radio stanica, kao i internet portala. Bar je toliko bilo pretplatnika bilo 2016, po zvaničnom završnom računu ove izuzetno moćne medijske kompanije.

foto: EPA/ALI HAIDER

Dakle, kada AP nešto objavi, to onda stiže do miliona ljudi širom sveta. Time se lako obaveštava svetska javnost, ali i lako kroji javno mnjenje, pogotovo ako se izostavi deo istine.

Naime, Asošijeted pres je ovako preneo izjavu Jiržija Veselog odmah po završetku meča u Dubaiju, kada je upitan šta misli o tome što će Medvedev naslediti Novaka Đokovića na čelnoj poziciji svetskog tenisa.

- To je sjajna stvar za tenis. Mislim, to da imamo nekog novog svetskog broja jedan. Tenisu je, naravno, potreban novi broj 1. Nova generacija dolazi i mislim da je to sjajno - preneo je AP izjavu Veselog.

Međutim, ovo je izjava Veselog izvučena potpuno iz konteksta, a to je američka novinska agencija odradila na perfidan način.

foto: Kurir sport/Violeta Đorđević

Tačnije, evo šta je tačno, od reči do reči, rekao teniser iz Češke, koji u dva međusobna susreta ime obe pobede nad Đokovićem i očigledno nikako ne leži našem najboljem teniseru na svetu

- Naravno da je sjajno za tenis, bar se meni čini, da imamo nekog novog na svetskom broju 1. Svi znamo da je Novak propustio Australijan open, ali je on i pored toga takav šampion, koji je bio svetski broj 1 čak 361 nedelju. Svakako da su tenisu potrebni novi 'brojevi 1', jer nove generacije stižu i mislim da je to sjajno - prava je izjava Veselog, koju je čuveni AP uz uredničke izmene plasirao u sasvim drugom kontekstu, pokušavajući tako na sraman način "da sahrani" još uvek "sportski živog", ali i očigledno uzdrmanog Novaka Đokovića.

Kurir sport