POSTOJI MOGUĆNOST DA ZAIGRA!? Otkriveno šta je Novak radio posle izgubljenog meča u Dubaiju NIŠTA GA VIŠE NE DOTIČE

Novak Đoković je na jednom od svojih omiljenih turnira eliminisan posle šokantnog poraza u četvrtfinalu od češkog tenisera Jiržija Veselog.

Međutim, Novak nije klonuo i pokazao je to već pri završetku meča igrajući se sa svojim sinom Stefanom na terenu.

Vuk Brajović, teniski analitičar, gostovao je u Jutarnjem programu na Kurir televiziji gde je posle dolaska iz Dubaija istakao kako je Novak izgubio od Veselog.

- Nama je bilo vrlo zanimljivo, pre svega da vidimo Novakove treninge u tim uslovima. Turnir u Dubaiju ima jednu od najbržih na turneji, a to implicira tome da igrać mora da bude u odličnoj formi da bi mogao da pobedi i prvi meč. Trenizni su izgledali dobro, pao je Museti, u Gren slem meču dobijen je i Hačanov i onda se nadalo da će Novak ići dalje. Otvorio mu se žreb, ali to se nije desilo, Veseli je odigrao jedan veoma inspirisan meč. Dečko sa 15 godina ATP karijere. Protiv Novaka igraju svi najbolje što mogu, a on je time što je raspolagao doigrao jedan fantastičan meč - rekao je Brajović za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Naveo je da ne treba posmatrati Novakov pad na ATP listi kao neku tragediju i podsetio da je Novak u jednoj sezoni uspeo da se podigne sa 20. mesta na 1. svojim tenisom.

- Medved je ubedljivo pobeđen od Nadala u polufinalu u Akapulku. Da je Novak uspeo da osvoji Dubaiji, on bi ostao broj 1, ali po nekim ATP pravilima on se vraća na prvo mesto 14. marta. Međutim i to može biti jako kratko. Novaku će ove godine biti izuzetno važno biti da li će moći da igra Grend slemove i naravno i što više mastersa. Što više turnira na kojim može uzeti veliki broj bodova, ali i da ih odbrani. Ne treba posmatrati kao veliku tragediju to ako ne bude on prvih tri ili četiri. Setite se da se on u sezoni vratio na broj jedan kada je bio na poziciji iznad 20 - rekao je Brajović.

Dodao je da Novak nije klonuo čak ni posle poraza, već je vrlo dobro raspoložen.

- Novak i posle toga što je izgubio nije klonuo. Bio je pozitivan i sa svojim sinom Stefanom je izašao na teren i igrao se posle meča. Sinoć je leteo sa nama, ćerkicu je poveo u zadnji deo aviona i svi su želeli da se slikaju sa njim. On leti normalnim avionom, standardnom linijom. Novak se dobro oseća, prija mu povratak na turneju. Novak o tenisu priča tenisom. Da je Novak imao još koji takmičarski meč, sigurno bi uzeo Dubaji - istakao je Brajović.

Teniski analitičar je otkrio da postoji mogućnost da Novak zaigra na turniru u Monte Karlu, ali da i dalje postoji problem sa kovid mandatom.

- Postoji mogućnost da Novak igra u Monte Karlu. Teniski klub Monte Karlo se nalazi na prostoru Francuske, a on živi na teritoriji kneževine i ako se radi o 10 minuta hoda. Tu će morati da se vidi kakav će kovid mandat odigrati ulogu. Roland Garos za sada izvesno, Vimbldon takođe izvesno, pa ćemo videti u predstojećem periodu - rekao je Brajović.

