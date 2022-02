ŠTA JE NADAL OVIM HTEO DA KAŽE? Izjava o svetskom broju 1 neće se dopasti Đokoviću!

Podsetimo Medvedev je nakon senzacionalnog poraza Novaka Đokovića od Jiržija Veselog na turniru u Dubaiju skinuo Srbina sa svetskog trona.

Preciznije Rus će od ponedeljka biti svetski broj 1.

Tim povodom nakon meča Nadal je dao vrlo zanimljivu izjavu.

"Igrao sam protiv rivala koji je svetski broj 1! I to na podlozi koju on najviše voli!, prenosi "Dejli Miror", dodavši da je Rafael Nadal to "ponosno istakao".

foto: EPA/Dean Lewins, AP/Frank Franklin II

Da li je Rafa želeo da potkači Novaka ili uzdigne sebe ostaće misterija, a Španac je još istakao

"Ova pobeda, na visokom nivou, mi pomaže i potgvrđuje da se stvari odvijaju u pozitivnom pravcu. Plasman u finale turnira u Akapulku mi mnogo znači i veoma sam srećan".

Izuzetno je zadovoljan stanjem u kojem se trenutno nalazi.

"Kao što znate, imam ja i bolje i lošije dane. Za mene nije najvažnije da li osećam bol ili ne, već da li mogu da igram bez nekih ograničenja, a to prošle godine nisam mogao i to me je najviše plašilo. Sada se osećam oslobođeno i u ovim mečevima nisam osetio problem u stopalu. Uživam u svakom danu u kome mi stopalo omogućava da slobodno igram".

Nadal će se za trofej u Akapulku nadmetati sa Kamerunom Norijem, Britancem koji je iznenadio Stefanosa Cicipasa, savladavši Grka sa 6:4, 6:4.

Kurir sport