VAJDA OTKRIO ZAŠTO SE RASTAO SA NOVAKOM: Slovak objasnio RAZLOGE prekida saradnje sa Đokovićem!

Naravno kao i uvek takvim situacijama podigla se velika prašina, a Vajda se prvi oglasio i objasnio razloge prekida saradnje sa Novakom.

"Rastali smo se prijateljski Novak i ja. Rekao sam Goranu (Ivaniševiću) da ćemo trenirati zajedno u Parizu. Nisam rekao Novaku za saradnju s Molčanom, ali jesam Goranu, tako da sigurno i Novak zna", rekao je Vajda na konferenciji za medije u Bratislavi.

Usledilo je detaljnije objašnjenje.

"Bila je to kombinacija više razloga: dugo smo bili zajedno, a njegove odluke pokazivale su da želi da se usredsredi na grend slem turnire – zato on možda misli da nije idealno da ima toliko ljudi u timu. Želeo je da to smanji i da ima samo jednog trenera. Ne znam zasigurno, jer ga nikada nisam pitao, ali pretpostavljam analizirajući njegov raspored turnira, da je želeo da smanji tim, i odabrao je Gorana Ivaniševića. Nije imalo smisla da ga treniram jedino na slemovima, treneru je potreban dugoročni plan“.

Vajda je upitan da li je Đoković predložio saradnju samo na grend slemovima?

"Ne znam, jer nikada nisam pitao", kratko je odgovorio Slovak

Osvrnuo se i na formu Đokovića u 2022 godini.

"Nije bio u dobroj formi zbog svega što se dešavalo na startu sezone. Nema dovoljno mečeva, zato sada gleda da igra gde god može. Polako postaje onaj stari, mada nije bilo baš najbolje u finalu u Beogradu. Možda se bude malo mučio u Madridu i Rimu, ali mislim da će biti spreman za Rolan Garos“, zaključio je Vajda

