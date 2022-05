SUROVA IZJAVA NADALA O NOLETU DOVELA DO SUKOBA? Svi pričaju o ledenom pozdravu, a teniski stručnjak otkrio šta se KRIJE IZA TOGA

Napokon je došlo do susreta Novaka Đokovića i Rafaela Nadala nakon Australijan opena na mastersu u Rimu.

Dejan Kojić, teniski trener i stručnjak izanalizirao je na Kurir televiziji poslednji susret Novaka Đokoviča i Rafaela Nadala na mastersu u Rimu.

Ceo svet primetio je i više nego hladan pozdrav dvojice vodećih svetskih tenisera, a Kojić je istakao da to ni malo nije slučajno.

- Nikada taj odnos nije bio prisan, niti druželjubiv. Nikada se ne čuju telefonom. To je poštovanje, respekt i kurtoazija samim tim što su napravili ove istorijske rezultate. Možda je Rafa osetio da je Novak Đoković došao na svoj nivo igre - rekao je Kojić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Nadal je kao i Federer, nikad se sam neće oglasiti povodom nečega, ukoliko fa ne pitaju istakao je teniski stručnjak.

- On je kao i Rodžer Federer, neko ko se neće isticati, ako ga neko ne pita. A imao je mnogo pitanja na Australijan openu vezana za Novaka Đokovića. U vrhunskom sportu postoji i zavist prema nekome ko je bolji. Pogotovo što je Novak sada odigrao vrhunski tenis u Madridu - kaže Dejan Kojić.

Goran Anđelković, voditelj jutarnjeg programa na Kurir televiziji osvrnuo se i na surovu izjavu Nadala na Australijan openu, kada je Rafa izjavio da je Novaku bilo sasvim jasno gde dolazi i kakva su pravila za ulazak u državu.

- Ovo je izjava Nada je veoma kratka, jasna i precizna. On je tu izneo svoj stav, iako tu ima velike istine. Mada je on mogao i da kaže da se saoseća sa Novakom kao čovek, ali očigledno nema taj problem da to izostavi - kaže Kojić.

foto: Profimedia

Postoji više tačaka oko kojih se ne slažu Novak i Nadal, a jedna od njih je i finansiranje tenisera koji nemaju dovoljno novaca da pokriju ičešće na turnirima.

- To je veliki trn u oku svoj buržoaziji gde jedan Novak iz Srbije želi da pomogne siromašnima. On je kao jedan teniski Robin Hud, koji želi da pomogne dobrim igračima. Mislim da je to naveći problem. Bliži se Roaln Garos, u odličnoj je formi, napunio se dobre energije. Rafa je svestan da će Novak lakše da se snalazi sa novim klnicima koji dolaze. Sada je zanimljivo koliko će se štedeti u Rimu, njegov tenis je naporan i zahtevan i puno se troši, a ipak ima i puno godina - kaže Dejan Kojić.

foto: Kurir televizija

Teniski stručnjak je pohvalio i igru mladog Karlosa Alkaraza.

- Alkaraz je jedini koji može da se približi cifri od 10 grend slemova u poslednjih četrdeset godina. Ima odličan tim oko sebe - kaže Dejan Kojić, koji se osvrnuo i na dugi izostanak Rodžera Federera sa terena:

- Kucamo na vrata zaboravljenih asova, gde je i šta radi Rodžer Federer. Imao je tu tešku operaciju kolena, sada pokušava da se vrati, ali ipak su godine nešto što ne bira - istakao je Kojić.

