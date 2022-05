NOVINARI BACILI ĐOKOVIĆA NA MUKE: Evo šta je Novak odgovorio

Novaka Đokovića su pitali u Rimu šta bi po njemu bila dobra reakcija posle odluke organizatora turnira u Vimbldonu da se zabrani igranje teniserima iz Rusije i Belorusije.

Da li da se poeni za ovu godinu ne dodeljuju uopšte, ili samo polovina, međutim, ni sam Novak nije znao šta da im odgovori.

- Nema lakog rešenja, barem nema onog koje bi sve strane učinilo srećnim. To je sigurno. Ja sam za to oduzimanje bodova tek nedavno čuo. To je teška odluka o kojoj ATP razgovara sa igračima. Moram da pozovem nekog iz Saveta igrača da bi razumeo kakva je situacija i onda možemo da pričamo o svemu - rekao je Đoković.

foto: Profimedia, zvanični sajt Marbelja

Novinari su primetili srpskog asa i kako u trenucima odmora igra golf. Kažu da ima sjajan zamah, a pitali su ga i da li bi izazvao na dvoboj Rafaela Nadala.

- Mislim da smo jedan drugog izazivali mnogo puta na teniskom terenu, bilo bi previše i u drugim sportovima. Možda jednog dana to i pokušamo, onako, kao prijatelji. Međutim, znajući koliko smo takmičarski nastrojeni i on i ja, a da igramo golf, obojica bismo želeli da pobedimo. On je mnogo bolji u golfu od mene, ali to je dobar i lep sport - poručio je Novak Đoković.

Kurir sport