GRK IZGUBIO OD ĐOKOVIĆA PA ODUŠEVIO SVE IZJAVOM: Novak je kao bolid Formule 1, ako govorimo o legendama...

Najbolji teniser sveta je osvojio prvi trofej u sezoni pobedom u čudnom meču protiv Grka.

Đoković je prvi set osvojio rezultatom 6:0, a onda je u drugom bio na ivici ponora, ali je uspeo da se vrati i ne dozvoli petom teniseru sveta da produži meč za pehar.

Cicipas je nakon finala poručio da nije mogao protiv onakve igre Đokovića.

- Probao sam da ostanem u meču posle prvog seta, da pronađem rešenja. Šteta, servirao sam za drugi set, mogao sam i da imam dva brejka prednosti, ali nisam imao neku dodatnu energiju koja mi je bila potrebna da završim drugi set. On je igrao zaista dobro. Počeo je neverovatno, bio je na svakoj lopti, nije pravio greške - rekao je Cicipas.

Novinare je posle finala u Rimu zanimalo i ko je, po mišljenju Cicipasa, favorit na predstojećem Rolan Garosu.

- Trenutno je to Karlos Alkaraz. Previše imena. Alkaraz ili Novak, obojica igraju sjajno i oni su favoriti. Ja moram da popravim nekoliko stvari u igri. Ne znam da li ću uspeti, ali nadam se da hoću do Rolan Garosa. Voleo bih da budem tu sa njima, ali moram da unapredim neke detalje. Na papiru sam sve bliži, ali to je na papiru. Rolan Garos je maratona, čak i više od drugih slemova. Mora čovek potpuno da se potroši i duhovno i fizički na terenu, to je svojstvo šljake, da iscedi sve iz tebe. Odmoriću se nekoliko dana i početi da treniram. Nadam se da mogu daleko.

foto: EPA/Ettore Ferrari

Posebne je reči dvadesetčetvorogodišnji Grk imao za Srbina.

- Novak je veliki šampion. Mnogo ga poštujem. Razumem svaku odluku koju je doneo, čak i one u prošlosti. Podržavam ih. Mislim da je on veoma mudra osoba koja tačno zna šta radi kada je reč o njegovoj karijeri i životu. Sve je uskladio tako da je blizu savršenstva – ishrana, svakodnevni život, tenis, sve je dobro rasporedio - rekao je Cicipas i dodao:

- On je kao bolid Formule 1 – i najmanji detalj može da mu poremeti ritam. Brine se o tome da je sve što radi blizu perfekcije, koliko je moguće. To ne mogu da zanemarim i to ne može da me ne inspiriše, jer to je profesionalizam do kraja. Ako govorimo o teniskim legendama i rekordima, lično mislim da je je jedan od najprofesionalnijih i najbolji od svih - zaključio je Cicipas.

Kurir sport