NADAL KAKVOG NISMO VIĐALI: Španac u Parizu prekinuo pitanje novinara, izgovorio jednu rečenicu i ODJEDNOM prasnuo u smeh (VIDEO)

Na Rafaela Nadala uvek treba računati kada se sastavlja spisak favorita za osvajanje Rolan Garosa, bilo da na taj turnir dolazi bolestan, povređen, ili ipak - zdrav.

Jedan od onih koji se nada da će bez zdravstvenih problema Španac pregurati dve nedelje u Parizu je i čuveni Tim Henman koji je u intervjuu za Kurir pričao o šansama Nadala u odnosu na Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

A, sudeći po tome kako je teniser, koji je 13 puta osvajao drugi grend slem u sezoni, bio raspoložen na konferenciji za medije uoči turnira, deluje da je u odličnom stanju nakon što je nedavno u Rimu imao velike probleme zbog bola u stopalu.

On je uspeo i da se našali, a da pritom nasmeje sve prisutne, ali i sebe.

Novinar je upitao Nadala da li je u Parizu za 30 odsto bolji teniser u odnosu na ostala mesta, a peti teniser sveta je odgovorio pitanjem:

- Za 30 odsto bolji ovde nego na ostalim mestima, ili za 30 odsto bolji od ostalih igrača? - upitao je "bik sa Majorke", nakon čega je prasnuo u smeh, kao i svi prisutni.

Na konstataciju novinara da bi za njega bilo dobro da je za 30 odsto bolji od drugih igrača, Nadal je uzvratio još jednom šalom.

- Neko vreme sam i bio, ali mislim da više nisam - rekao je Rafael ne skidajući osmeh s lica.

Bilo je i ozbiljnih delova obraćanja medijima. Nadal je poručio da ne misli da je favorit za osvajanje Rolan Garosa, ali je poručio da se trenutno oseća odlično.

- Ovde sam da bih igrao tenis. Da ne mislim da je to moguće, ne bih bio ovde. Zdrav sam i spreman da radim i igram tenis što je bolje moguće. Nemam od čega da se oporavim, stopalo mi je bolje i zato sam tu. Otvoreno sam govorio posle meča u Rimu, to što se desilo u Rimu dešava mi se često i na treninzima - rekao je Nadal i dodao:

- Da li sam ja favorit? Ne, daleko od toga. Ja sam jedan od kandidata. Kada sam bio favorit to me nije previše zanimalo. Danas, u petak, ja nisam favorit. Ali nikada ne znate šta može da se desi. Što se tiče žreba, mentalno to ne utiče na mene. Naravno da vidim da su tu jako dobri igrači. Ovo je Grend slem i ne znate šta može da se desi. Mnogo toga ima do tih mečeva na koje mislite - poručio je Nadal.

Kurir sport