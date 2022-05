MIRNO SPAVAM! Ivanišević pred TENISKI KLASIK: Ako Novak hoće da dobije meč mora da bude spreman da igra 27 setova i 57 sati!

Goran Ivanišević je od pre nekoliko nedelja postao jedini trener Novaka Đokovića – i po tome nasledio Marjana Vajdu, Novakovog teniskog oca sa kojim je sarađivao od 2019. Ta činjenica neumitno stavlja popularnog “zeca” u još veći fokus medija I teniske javnosti, diže nivo odgovornosti za rezultate prvog igrača sveta – ali i inspiriše za nove zajedničke pobede i uspehe, od kojih će naredni meč protiv Nadala biti istorijski u svakom smislu. U razgovoru sa srpskim i svetskim medijima, Ivanišević je izneo jedinstveno interesantna mišljenja po širem spektru tema.

Jeste li spremni za meč sa Nadalom, Gorane? Ima li nervoze?

“Danas smo imali fini trening, sutra zagrejavanje. Biće nervoze, jer uvek postoji pozitivna nervoza, ali njih dvojica su igrali 58 puta i odlično se znaju”- otvara temu osvajač Vimbldona. “Ne bih rekao da je iko favorit u ovom meču; Nadal je rekao da ne želi da igra uveče, Nole je rekao da želi, ali na kraju dana – šta pa to znači. Ako ne igraš dobro nema veze kada se igra meč, da li je to pet sati ujutro, u podne ili u devet uveče – to je za poludeti. Naravno da verujemo u pobedu, jer Novak igra dobro, na vrhuncu je forme – i sve se tačno poklopilo kako je trebalo posle Monte Karla. Više od ovoga se ne može tražiti, a sada je samo pitanje kako će ko izaći na teren i kako će igrati”, ističe Goran.

Da li ste radili na mentalnoj spremi da Nole zna da je sada bolji?

“Ne moram ja njemu da govorim da li je bolji ili ne. Zna on koliko je dobar, šta je i zna dobro u glavi da je on za sebe, za mene, za sve svoje navijače najbolji teniser svih vremena, ali moramo da stanemo pred čovekom koji je 13 puta osvajao Garos. Ovo je kao kada nekome dođeš u kuću u dnevni boravak. Treba pokazati poštovanje, ali ne i previše. OK, svaka čast Rafi, ali hajde da ga ja dobijem”, već izaziva Nadala Ivanišević.

Poznaju se odlično, igrali su 58 puta. Da li je moguće spremiti makar neko taktičko iznenađenje?

“Uvek ima nekih novosti, posebne taktike”, započinje ovu važnu temu Novakov trener: “Ako ne ide ovo, probaj nešto drugo. Naravno, uvek ima upravo nečeg drugog. Pogledao sam meč sa Rafom od prošle godine, pa od pretprošle godine deset puta. Juče sam pogledao skoro ceo meč protiv Feliksa. Uvek ima nešto na šta treba posebno obratiti pažnju, ali Novak zna šta treba da radi, spreman je na to. Ako hoće da dobije mora da bude spreman da igra 27 setova i 57 sati. To je bio spreman prošle godine, pretprošle nije, rezultat je bio takav kakav jeste. Spremni su obojica. Iako Nadal nije hteo da igra uveče, ne znači da neće izaći motivisan, spreman kao nikada do sada.

Kada biste izdvojili jednu ili dve stvari koje su ključne, koje bi to bile?

“Po mom mišljenju Nole mora da počne dobro meč. Jer ako gledamo poslednje dve godine, pre dve godine je bilo 6:0 u prvom setu, prošle godine 5:0 u kratkom vremenskom periodu, a onda 5:3, pa 6:3. Važno je kako počne meč, mora da bude koncentrisan “iz prve”. Pritom bi trebao da što manje priča, da se fokusira, da troši što manje energije i na terenu i oko njega – bez gluposti kao što bi bilo – pričanje sa mnom. Trebao bi da se koncentriše na sebe, šta treba da radi od starta. U ovakvom meču na Rolan Garosu ne bi trebao da Nadalu daš previše “fore”. Ono što takođe valja istaći – i šta je meni drago – je da mislim da će 80% publike biti protiv Novaka, ali bolje je tako. Volim kada su protiv njega jer onda on ima razloga da se naljuti na nekoga i da više grize”, objašnjava nam Ivanišević.

Kako ćete spavati?

“Ja ću spavati mirno. Svaku noć spavam mirno i lepo. Dug dan je sutra, igra se tek oko 9 uveče, a očekuje nas zagrevanje ne pre 17.30 – 18 časova. Sutra se treba opustiti ujutru, jer od 17h kreće razmišljanje i blaga nervosa, a valjalo bi da se pokuša ući što opuštenije u meč.”

Ovaj susret Đokovića i Nadala je predstavljen kao meč veka, ali – opet - to je samo četvrtfinale. Šta biste rekli o izračima iz mlađih generacija i igračima koji će ga čekati u polufinalu i finalu?

“Danas smo videli dobar meč mladoga Runea koji je budućnost tenisa. Nisam očekivao da će dobiti Cicipasa, ali me je iznenadio i svaka mu čast. Po mom mišljenju - Alkaraz je stepenik ispred svih njih. Pobednik našeg meča će igrati protiv Alkaraza ili Zvereva, i to će biti opet jako težak izazov. Mladi koji dolaze po mom mišljenju još nisu u rangu Novaka i Rafe, ali čeka nas dobra budućnost u tenisu. Kada Nole, Rafa i Rodžer odu, imaćemo dobru budućnost i dobru podlogu za sjajan tenis u budućnosti”, optimističan je hrvatski stručnjak.

Gde mislite da je zapelo kod Cicipasa na ovom turniru i generalno na gren slemovima?

“Nekako mi je jako nervozan od početka ovog turnira, a protiv Runea je pravio baš velike greške. U četvrtom setu je bilo 5:2, pa je došao na 5:4, imao tri brejk lopte – i ništa. Možda će zvučati čudno, ali ga je onaj meč prošle godine protiv Noleta - unazadio. Ja dobro znam kako je to kada imaš Grend Slem na korak od osvajanja – a propustiš da to uradiš. Upravo to se i meni desilo 1998. protiv Samprasa na Vimbldonu. Hteo ti to ili ne, počinješ da gubiš samopouzdanje, da igraš drugačije, sve si nervozniji. Cicipas je ovde upravo bio jako nervozan, svađao se sa mamom i tatom. Jednostavno, ovo nije bio Cicipas od prošle godine koji je bio fokusiraniji, znao šta radi i kako da igra. Iskreno, ja ga jako volim kao tenisera i želim mu da se što pre vrati – šta mislim da on to svakako može da učini”, ističe Ivanišević.

