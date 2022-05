KURIR NA TRENINGU! RAME UZ RAME ĐOKOVIĆ, NADAL I ZVEREV: Srpski mediji uspeli da se probiju do treninga četvrtfinalista! FOTO

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ PARIZA VUK BRAJOVIĆ

Novi menadžment – nova pravila! Iako je do ove godine medijima bilo dozvoljeno da – skoro bez ograničenja – prisustvuju treninzima svih igrača u obližnjem kompleksu Žan Buen, od ove godine je uvedeno čudno pravilo – a to je da ukupno samo pet predstavnika medija može da se nalazi na desetak terena na kojima se održavaju treninzi – i to ne više od sat vremena. Razlog – očuvanje „mentalnog zdravlja igrača“, koji bi – valjda – bili izloženi besomučnom šikaniranju kada bi - civilizovano i u pristojnoj tišini – predstavnici medija pratili njihove treninge i time obavljali posao zbog koga se nalaze na turniru. Ironiju na stranu – i bez obzira na ova ograničenja, vredelo je biti strpljiv danas – jer je ono što je viđeno prevazišlo sva očekivanja.

foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Naime, na susednim terenima, bukvalno „rame uz rame“ trenirali su učesnici „meča veka“ Đoković i Nadal, a pored Novaka (čiji teren je bio u sredini) za svoj meč protiv Alkaraza vežbao je Saša Zverev. Ako je kod Novaka sve izgledalo krajnje „poslovično“ i uhodano – dijagonale, paralele, voleji na mreži, servis, ritern na prvi i drugi servis i slično – kod Nadala je bilo raznih varijacija. Istrčavao je Rafa i na dropove, pogađao flašice pri servisu, odigravao neke kombinacije – uz Karlosa Moju sa njegove strane, a Marka Lopeza kao sparing-partnera. Novak je za sparing-partnera po običaju izabrao jednog juniora – a danas je izbor pao na domaćeg i levorukog Lea Bresona, što će mladić sigurno dugo pamtiti. Uz Novaka je bio veoma angažovani Goran Ivanišević – koji je najčešće reagovao prii Novakovom servisu i bekhendu. Iako je fizički intenzitet treninga možda bio malo jači kod Nadala, Novak je ostao malo duže na terenu i više se zalagao u izvođenju kombinacija pri ritermu na prvi i drugi servis.

foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Zverevov trening se odigravao na istom terenu gde je i ovih dana trenirao – zbog sujeverja koje Nemac „gaji“ u ovom pogledu, i ono što je zapalo za oko je da je imao ubedljivo najbrojniji tim oko sebe – barem osmoro ljudi u raznim funkcijama. Kod Novaka ih je bilo samo četvoro, a Rafe šestoro – uz nezaobilazne Karlosa Kostu i Benita Perez-Barbadilja, njegovog agenta. Najsimpatičniji momenat je viđen kada je Zverev „provirio“ preko ograde da malo isprati treninge svojih velikih rivala, što je kamera Kurira uspela da uhvati. Lepo je i to što su se pri izlasku srdačno pozdravili Novakov i Rafin agent Eduardo Artaldi i Benito Perez-Barbadiljo – što znači da – i pored velike tenzije koja okružuje ovaj meč – dobri odnosi dva rivalska kampa nisu poremećeni.

Kako je to izgledalo u slici – pogledajte u galeriji.

1 / 18 Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir sport

Bonus video:

03:05 NOVAKA BI OVO MOŽDA TREBALO DA ZABRINE Stručnjaci ističu da je Đoković favorit Rolan Garosa, ALI POSTOJI PREPREKA