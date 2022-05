ČILIĆ POMOGAO ĐOKOVIĆU DA ZADRŽI PRVO MESTO: Novak da časti pivo ili kaficu!

Veliko iznenađenje priredio je Marin Čilić u osmini finala Rolan Garosa pobedivši Danila Medvedeva za samo sat i 40 minuta igre u tri seta - 3:0 (6:1, 6:3, 6:2), tako ujedno pomogavši Novaku Đokoviću u svojoj misiji da zadrži prvo mesto na ATP listi i posle turnira u Parizu.

On je gotovo odmah posle pobede, još uvek "vruće" glave prokomentarisao šta se sve to dešavalo na meču protiv Danila.

- Tanka je nit koja deli od potpune kontrole i kad se meč preokrene imao sam takav slučaj sa Danilom prošle godine i dosta cesti sa ostalim top igračima koji u svakom trenutku traže rešenje, pokušaće nešto novo, drugi način igre. Danil je na kraju drugog seta otišao u toalet, da razbije ritam i da se regeneriše. Tu sam napravio brejk koji je bio apsolutno ključan da steknem veliku prednost. Pomoglo mi je baš veliko iskustvo protiv top igrača na grend slemovima da ostanem na najvišem nivou, tako sam ostao u igri i odigrao mentalno na najvišem nivou.

Kaže da je protiv Medvedeva danas sve bilo drugačije.

- Danil je drugačiji igrač od svih, igra nekonvencionalan tenis. Iste stvari kao protiv drugih ne prolaze i morate pronalaziti drugo rešenje i to je za mene funkcionisalo fenomenalno. Tanka je nit kada pokušavate nešto što niste navikli, ali je danas bilo top.

Kaže da prosečnom gledaocu sve izgleda jednostavno kada prati sa strane, ali da to nije baš tako.

- Pometi sve. Izgleda jednostavno, ali igraju se mečevi na "best of five". Zahtevno je mentalno ostati u unutra, pogotovo ja koji igram tenis, koji trayi pripremu sa nogama. Ne igram defanzvni tenis, gde mogu pretrčavati takođe. Za takav tenis je potreban je ozbiljan fokus i to je ove godine što mi je fantastično. Ne ide uvek u pravom smeru, ali zadržavam taj nivo I to mi je najveća dobit.

Dodaje da nije očekivao da će igrati tako kratko protiv Medvedeva.

- Nisam očekivao. Možda da ćemo igrati četiri sata, nisam znao šta da očekujem od noćnog meča. Stavio sam na sebe očekivanje da držim svoj nivo od početka do kraja. Ne razmišljam o tome. Uopšte. Samo gledam na svoju igru. Tražim od sebe da držim visoki nivo da budem spreman za borbu protiv top igrača. Šta će se dogoditi, ne znam, idemo korak po korak.

Kaže da od Novaka ne traži mnogo, samo jedno obično piće, kroz smeh.

- Jedna kafica ili pivo - našalio se Čilić.

Marin Čilić će se u četvrtfinalu sastati sa još jednim ruskim teniserom, Andrejom Rubljovim, koji je prošao dalje zbog predaje Janika Sinera zbog povrede.

