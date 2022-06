NATALIJA NA KORAK DO GLAVNOG ŽREBA: Sjajna Nišlijka koristi ukazanu priliku u kvalifikacijama za Vimbldon

Sjajna Nišlijka do sada umešno koristi ukazanu priliku u kvalifikacijama za Vimbldon, pobeđena i Grkinja Papamihail; za ulazak u prvi glavni žreb Grend Slema potrebnan trijumf protiv Australijanke Inglis

Nišlijka Natalija Stevanović se nalazi na korak do najvećeg ostvarenja svoje dosadašnje karijere – plasmana u glavni žreb najvažnijeg turnira sezone – Vimbldona. Borbena i srčana dvadesetsedmogodišnja južnjakinja je u drugom kolu eliminisala još uvek neiskusnu Grkinju Despinu Papamihail sa ubedljivih 6-2 6-4, a na završnom koraku pred plasman u glavni žreb je čeka bolje plasirana Australijanka Medison Inglis (trenutno 129 na WTA listi). Prirodno je što je Natalijina protivnica do sada najveće uspehe na Slemovima ostvarivala upravo u „svom“ Melburnu (3. kolo ove godine), ali na Vimbldonu nema ni jedan referentan rezultat na koji bi mogla da se dodatno osloni pred naredni meč.

U prethodnom susretu protiv Holandanke Minele je čak i izgubila drugi set, dok 255. igračica sveta iz Srbije do sada nije izgubila niti jedan – i time do sada pokazala zavidnu stratešku zrelost i fokusiranost u igri. Medison je tek nešto malo viša i korpulentnija od Natalije – što bi moglo da znači da je fizička snaga njena prednost, ali bi onda Natalijina bila ona koja je važnija na travi – brzina i pokretljivost. Sve u svemu – meč koji Stevanovićeva može pobediti – ako nastavi da uživa na terenu, uz borbenost i duh nadigravanja koji je do sada dao željene rezultate.

Meč Stevanović – Inglis ne bi trebao da počne pre 15 časova po našem vremenu na terenu broj 6.

Lepa je vest i da je naš trener Dejan Petrović i dalje u žrebu – uz svoju igračicu Džejmi Furlis iz Australije, i da su joj šanse za prvi plasman u glavni žreb Vimbldona u meču protiv Francuskinje Ponše (196. na WTA listi) slične onima koje ima i Natalija. Velika pobeda je ostvarena protiv nekadašnje učesnice polufinala Rolan Garosa Podorske (Argentina), što znači da Furlis veruje u svoju igru i uči iz dana u dan kroz saradnju sa stručnjakom iz Kragujevca koji je uveo Đokovića u prvih 100 na svetu, a sa Anom Ivanović došao do 5 mesta na WTA listi.

(Vuk Brajović)