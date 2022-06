VIMBLDON NIJE NI POČEO, ALI PROBLEMI VEĆ JESU! O njima je pričao i Novak Đoković: NIJE ZABAVNO, nadam se da će biti bolje

Bliži se početak trećeg grend slema u sezoni, turnira sa velikom tradicijom. Na njemu će Novak Đoković braniti titulu osvojenu prošle sezone, ali ne i bodove koje je tada obezbedio za sebe zbog odluke ATP-a da kazni turnir nakon suspenzije ruskih i beloruskih tenisera i teniserki.

Pitanje je da li je Vimbldon nekada održan u burnijem momentu, a problem se nazire nekoliko dana pre početka.

U pitanju nešto od čega organizatori svake godine strahuju - vremenski uslovi.

Na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, turnir se "pohvalio" da su tereni na "Ol Ingend klubu" pokriveni uz opasku: Kakav je to Vimbldon bez malo kiše?

foto: EPA/Neil Hall

Problemi posebno mogu da se dogode tokom prve nedelje kada će popunjeni mečevima biti gotovo svi tereni, jer su krovovi postavljeni samo na centralnom terenu i terenu broj jedan.

Uslove u Londonu je pominjao i Đoković i to nakon njegove egzibicije u Hurlingemu i pobede nad Feliksom Aže-Alijasimom u dva seta.

"Prvi put sam u Hurlingemu. U stvari, obilazio sam ceo klub 20 minuta pre nego što sam ušao na teren. Bio sam veoma impresioniran i zadivljen onim što sam video. Bilo je to jedno od najlepših mesta na kojima sam ikada igrao i koje sam ikada video. Jedva čekam da se vratim za nekoliko dana. Hvala Feliksu na izlasku na teren - želim mu puno sreće sledeće nedelje na Vimbldonu. Nadamo se da neće biti tako vetrovito kao danas. Nije bilo zabavno servirati u ovakvim uslovima", rekao je Novak.

foto: Profimedia

Srbin koji će biti prvi nosilac na Vimbldonu iako je "tek" treći na ATP listi razbio je Kanađanina kojeg trenira Toni Nadal.

Ože-Alijasim je priznao nakon susreta sa Đokovićem da je bio potpuno nadigran u Hurlingemu.

"Bio je mnogo bolji od mene sigurno. Bio je to težak dan na terenu. Bio je fokusiran, igrao je dobro. Imao sam dosta problema sa servisom. Osećao sam da Novak dobro udara loptu i dobro vraća još od prvog gema. Da li su Novak i Rafa još uvek dva igrača koje tek treba pobediti? Da, mislim da je tako. Sport je evoluirao i ova generacija igra jako dugo. Nadam se da će i moja još dugo igrati. Definitivno još uvek možete da vidite da je Novak u formi kao i svi igrači na turneji i na žrebu na Vimbldonu. S obzirom na to da je branilac titule, on je jedan od najboljih igrača u istoriji na travi, verovatno je jedan od favorita sa Rafom", poručio je Kanađanin.

