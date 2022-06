TO JE SULUDO! SVE JE PROTIV ĐOKOVIĆA! Legendarni Amerikanac stao u odbranu Srbina: To je smešno! Kažnjavate nekoga ko pobeđuje!

Proslavljeni američki teniser Džon Mekinro bez dlake na jeziku govorio je o svim problemima koji su zadesili Novaka Đokovića ove sezone.

Srbina su početkom godine deportovali iz Australije, pa nije mogao da brani 2.000 poena osvojenih prošle godine. Nažalost, Đoković će ostati i bez 2.000 bodova osvojenih na Vimbldonu, jer je ATP odlučio da oduzme bodove najprestižnijem Grend slemu zbog zabrane učešća ruskim i beloruskim tenisermima i teniserkama.

Mekinro je kritikovao odluku Vimbldona o zabrani, ali i odluku ATP o oduzimanju bodova.

"To je smešno. Kažnjavate nekoga ko pobeđuje. Uzmite Đokovića za primer, kao da je sve protiv njega. Deportovali su ga iz Australije, a sad ide na Vimbldon i ne može da osvoji ni poen ukoliko opet trijumfuje. Nazadovaće na rang listi, to je suludo", rekao je Mekinro u intervjuu za "Mejl Plus".

Novak zbog svog vacinalnog statusa po svemu sudeći neće biti u prilici ni da brani bodove osvojene na US openu, jer mu neće biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

"On je doneo tu odluku i moraće sa njom da živi, a deluje da tu nema šanse da se išta promeni", rekao je Mekinro.

Kurir sport