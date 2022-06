OGLASIO SE NADAL SA VIMBLDONA: Pričao o STOPALU i najavio velike ambicije!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ LONDONA: VUK BRAJOVIĆ

Tri godine posle njegovog poslednjeg nastupa na Vimbldonu, Rafael Nadal maksimalno koristi svaki trenutak u Londonu, i već je sedmi dan da “kralj šljake” podiže svoju formu pred njegovo 135. Izdanje. “Uživam da igram na travi I izazovu da se na nju adaptiram,” kaže Nadal na početku svog druženja sa medijima pre turnira.

“Drago mi je da sam ovde, što znači da sam bolje,” odgovara na prvo očekivano pitanje o stanju svog stopala Rafa. “ Naravno, ne mogu da budem presrećan jer ne znam šta može da se desi tokom turnira – ali je stanje zadovoljavajuće u poslednje 2 nedelje. Kada se probudim, ne osećam bol i hodam bez bola – i nisam imao ni jedan dan u kome mi je bol sprečavao relativno normalno funkcionisanje. Ima boljih i gorih dana, naravno – ali je bol trenutno pod kontrolom.”

foto: EPA/Peter Klaunzer

“Prvi put sam bio na Vimbldonu kao junior 2001, a kao profesionalac 2003. – i od tada do danas nastojim da ostvarujem svoje ciljeve ovde iz dana u dan. Želeo sam samo da usavršim svoju igru i budem konkurentan u dolazećim godinama. U međuvremenu sam ovde ostvario uspehe, I iako sam odsustvovao sa Vimbldona nekoliko godina – ne brinem se oko onoga što sledi. Izvodim moje dnevne rutine i treninge, cilj mi je da budem konkurentan od početka – pa ćemo videti. Svakog dana čovek može da izgubi ili pobedi”, o svom odsustvu sa turnira i šta sada radi kaže Nadal.

Osvajač 22 Grend Slem titule ne likuje previše nad nedavnim uspesima:

“Prošlost je prošlost, i stvari u sportu se brzo menjaju. Život vam ne dozvoljava da previše mislite o tome šta je bilo u prošlosti, zar ne? Druga polovina 2021 je bila teška, pa i početak 2022 – bez obzira na postignute uspehe. Fraktura rebra, pa problemi sa stopalom su stvorile razne komplikacije – ali ne I bile dramatične pojave, jer u životu ima mnogo težih stvari od toga. Ipak, mi smo samo teniseri…”, iskren je Nadal.

“Ipak, svakodnevni problem sa bolom u stopalu unose nemir, jer nikada ne znate da li ćete uspeti da završite trening ili meč na dostojanstven način – i to nije lako prihvatiti. Ali ako se sve uzme u obzir, prvih 6 meseci ove godine bili su neverovatni, i posebno mi je drago jer su uspesi bili neočekivani. Tenis je, naravno, samo jedan deo mog života – i ako me bol ne ometa kada se bavim svakodnevnim aktivnostima – to ohrabruje i daje mi samopouzdanje da mogu da se nadam dobrom. Sada je trenutak kada treba nastaviti dalje sa radom, na očuvanju stanja tela – i uživati u tome koliko god je moguće”, rezimira odgovor na tu temu Nadal.

foto: Profimedia

Ovo je prva godina u poslednjih 24 da Rodžer Federer neće učestvovati na Vimbldonu, a o svom velikom rivalu i prijatelju van terena Nadal je imao da kaže – samo najlepše:

„Puno toga važnog smo delili kroz karijeru. Nemoguće je zamisliti da smo mogli da ostvarimo sve što jesmo u poslednjih 15 godina da nije bilo našeg rivalstva. Igrali smo na najvećim događajima i stadionima na svetu – osim na Ju Es Openu – i borili se za najveće trofeje, terajući jedan drugog da bivamo sve bolji. Lakše je kada imate tako nekog da utiče na vašu karijeru, što pozitivno deluje i na vaše lične motive da napredujete. A ono što je najvažnije je da naš rivalitet na terenu nije nikad uticao na naš privatni odnos van njega“, opisuje svoje odnose sa „Švajcarskim maestrom“ Nadal.

Vuk Brajović / Kurir sport