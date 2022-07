NOVAK IDE NA US OPEN!? PORUKA KIRJOSU SVE OTKRILA: Đoković pomenuo viđanje u Njujorku i POKRENUO LAVINU

Novak Đoković najavio je odlazak u Ameriku. Srpski as je kroz prepisku sa Nikom Kirjosom objavio da će njih dvojica izaći na večeru u Njujorku, a to automatski znači i da bi Novak učestvovao na US openu.

- Izvini, prijatelju. Zvao sam sve restorane u Londonu u nedelju uveče i nije bilo slobodnih stolova... Ja plaćam večeru u Njujorku!", napisao je Đoković, a sve to kao odgovor Kirjosovu poruku "gde je moja večera".

Da li Novak Đoković zna nešto što mi ne znamo? - glasi pisanje Eurosporta koji se bavio ovom temom.

- Novak Đoković će možda igrati na US openu ako je verovati zagonetnoj poruci koji je poslao Niku Kirjosu - dodaje se u njihovom komentaru, ali se u nastavku obrazlaže situacija koja ne ide u prilog srpskom asu:

- U Ameriku je zabranjeno da putuju svi oni koji nemaju potvrdu o vakcinaciji protiv Kovida.

Videćemo vrlo brzo da li je Novakova poruka Kirjosu bila samo šala ili ima u tome i istine.

Kurir sport