NOVAK ĐOKOVIĆ SE HITNO OBRATIO JAVNOSTI: Ovo je njegova poruka posle odluke da ne igra na Ju Es openu

Najbolji teniser Srbije Novak Đoković definitivno neće nastupiti na ovogodišnjem Ju Es openu.

Đoković se oglasio na društvenim mrežama, gde je poručio da neće moći da igra u Njujorku.

"Na žalost, neću se takmičiti ove godine u Njujorku. Želim svim igračima dobar turnir. Hvala mom #NoleFam-u za svu ljubav, podršku i ohrabrenje. Nastavljam da čuvam formu i optimizam i radujem se novim takmičenjima. Vidimo se uskoro", napisao je Novak Đoković na svojim profilima na društvenim mrežama.

Đoković je čekao do poslednjeg trenutka eventualnu odluku vlasti SAD oko režima ulaska nevakcinisanih osoba. Kako se to do sada nije desilo, Đoković je rešio da odustane od učešća na poslednjem grend slemu u sezoni.

Žreb za Ju Es open je na programu od 18 časova.

