NADAM STE DA STE SE DOBRO PROVELI: Đoković nosi sjajne utiske iz Dubaija!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao Austrijanca Sebastijana Ofnera, posle 76 minuta igre, 6:7 (5), 6:0, 10:7.

Đoković je tako pobedom završio takmičenje

"Nadam se da ste se dobro proveli. Igrali smo dobar tenis, ali smo to istovremeno činili uz velik osmeh. Dobra zabava, to je posebno važno na ovakvim takmičenjima. Tu su bili i moji saiagrači, među najboljima na svetu, imao sam odlično vreme provedeno sa mojim 'Sokolovima', hvala vam što ste došli", rekao je Novak po završetku meča.

Kako je biti u istom timu sa onima protiv kojih obično igra, bilo je prvo šti su Novaka pitali posle toga.

"Malo je čudno, ali istovremeno je to i veliko iskustvo, ako umete tome da nađete pravi pristup. Mnogo se svi poštujemo, svi se slažemo na terenu i van njega. Zabavljamo se, pratimo igru izbliza, lepo je", priznao je Novak.

Đoković je na kraju odigrao i kolce, ali je pre toga na terenu nekoliko puta i zaplesao. Upitan je ko ga je tako dobro naučio da igra.

"O, moj bože. To ću prihvatiti kompliment, ali znam da nisam baš dobar igrač. Verujem da ste imali dobre namere kad ste me to pitali", nasmejao se Đoković

Kurir sport