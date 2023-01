NAVIJAČIMA TREBA DOZVOLITI DA ZVIŽDE ĐOKOVIĆU: Čuveni Švajcarac ŠOKIRAO izjavom!

Kreg Tajli direktor Australijan opena upozorio je posetioce da će biti izbačeni sa tribina stadiona u Melburnu ako budu na bilo koji način vređali srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Sa njegovom izjavom složila se većina učesnika grend slema u Melburnu, ali tako ne misli Švajcarac Sten Vavrinka

On je iznenadio izjavom da bi navijačima na Australijan openu trebalo da bude dozvoljeno da zvižde Novaku Đokoviću ili bilo kome drugom

Organizatori turnira su dan ranije doneli odluku da će svako ko bude zviždao i vređao Novaka biti izbačeni iz Melburn Parka, a upravo zbog specifične situacije sa deportacijom koju je Nole doživeo prošle godine u Australiji.

"Ako pređu granicu, onda da. Ali mislim da bi im trebalo dozvoliti da rade šta god žele. Oni to rade sa svakim igračem svake godine. Ako im se jedan ne sviđa, a drugi sviđa, izviždaće jednog i navijati za drugog. To je tenis, to je sport, to je ono što želiš", rekao je Sten i dodao:

"Naravno, desile su se te stvari sa Novakom prošle godine i mislim da je bilo mnogo grešaka. Ne samo od strane Đokovića. Ipak, verujem da ga navijači neće izviždati. Biće srećni što ga vide i biće to sjajan turnir".

Vavrinka je trostruki osvajač Grend slemova. Trijumfovao je na Australijan openu 2014. godine, zatim na Rolan garosu godinu dana kasnije, dok je na US Openu slavio 2016. godine. Na Vimbldonu nije prošao nikad dalje od četvrtfinala.

Kurir sport