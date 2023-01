NADAL POTPUNO OČAJAN NAKON ELIMINACIJE! Španac se SLOMIO na konferenciji: Umoran sa da pričam o tome! Razmišljao sam da PREKINEM!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Španski teniser Rafael Nadal bio je vidno neraspoložen na konferenciji za medije nakon poraza od 65. tenisera sveta Amerikanca Mekenzija Mekdonlda posle tri seta, 4:6, 4:6, 5:7.

Španac je retko kada je viđen ovako razočaran u javnosti i pred medijima.

U svojim odgovorima na seriju pitanja predstavnika medija, Rafael Nadal je na konferenciji rekao:

"Mekenzi je igrao odlično, ja sam se borio, ali je on imao potrebne odgovore i zasluženo odneo pobedu", priznao je Nadal.

Osvrnio se i na povredu koja ga je mučila tokom meča.

"U pitanju je bila povreda kuka, koji me je boleo nekoliko dana, ali ništa slično kao danas. Ne znam da li je mišić ili sam kuk, imao sam probleme i pre, bio na tretmanima, ali nikada pre nije bilo ovako. Nisam mogao da se krećem, I dok ne uradim test neću znati šta je. Teško je znati šta je sa mnom bez opsežnog pregleda i sve ostalo bi bilo nezahvalno nagađanje", kaže Nadal i dodaje:

"Umoran sam da pričam na ovu temu. Izgubio sam meč, trudio se. Ne znam da li sam mogao da dobijem meč i da sam bio zdrav".

On je istakao da mu je povreda tokom meča predstavljala veliki problem i da je razmišljao o predaji.

"Razmišljao sam da prekinem meč, ali sam ipak odlučio da uradim sve što mogu dok god stojim na terenu i odveo ga do regularnog kraja. Nisam mogao da igram bekhend, da trčim i jedino sam želeo da završim meč kao branitelj trofeja. Mislim da je ovako bolje, izgubio sam, čestitao protivniku, jer je to sve sportski. Treba se boriti do kraja, to je suština sporta i to sledim tokom svoje cele karijere", kaže Španac.

Razočaran je ranom eliminacijom sa turnira na kom je branio titulu.

"Možete i sami da zamislite koliko sam razočaran, i ovo nije bio pravi momenat da mi se ovako nešto desi. Ponekad je frustrirajuće, teško prihvatiti, umorni ste od svih povreda, i iako je ovo težak momenat, sutra je novi dan i treba sve početi ispočetka. Ne mogu da se žalim na svoj život, naravno , ali teških trenutaka u karijeri je bilo na pretek. Naravno da nisam mentalno uništen, ali nisam srećan. Nadam se da neću odsustvovati sa terena previše, ali je potrebno uložiti puno treninga i truda da se vratim na željeni nivo tenisa. Puno puta sam to radio u karijeri, volim to što radim i nastojaću da ponovo budem spreman za takmičenje jer je to moj način života. Kada nešto volite, uvek ćete nastojati da tako živite i u tom smislu žrtvovanje ima smisla, jer je to žrtva za nešto što volite i samim time ne podrazumeva nešto negativno", poručio je Španac.

Na kraju razgovora je istakao da ga sada verovatno očekuje duža pauza.

"I pored svega poslednjih 7 meseci je bilo izuzetno teško za mene i sada ću, po svemu sudeći, morati da izbegavam izazove i napore. Posle toliko duge pauze ponovo sam naporno trenirao, uložio puno truda, ali kada se ovo sada desilo zaista ne znam šta da vam kažem u pogledu toga kako će dalje ići proces oporavka i povratka u takmičarsku formu", kaže razočarani Nadal.

