"NEMOGUĆE! NEĆU DA KAŽEM DA JE ĐOKOVIĆ LAŽOV, ALI..." Trener drugog tenisera sveta SRAMNO udario na Novaka

Huan Karlos Ferero, trener drugog tenisera sveta, Karlosa Alkaraza, pridružio se onima koji su optužili Novaka Đokovića da je lažirao povredu u Australiji.

Ferero, koji je i sam bio na čelu ATP liste, poručio je da mu nije jasno kako je Đoković osvojio Australijan open sa rupturom mišića na levoj nozi.

Podsetimo, srpski teniser je imao velike probleme sa povredom i bolovima tokom dve nedelje u Melburnu, a nakon turnira, direktor Kreg Tajli, otkrio je da lično video snimke na kojima se vidi priroda povrede.

Međutim, neki ne veruju da je moguće osvojiti turnir sa takvom povredom, a Ferero je među njima.

"Neću nazvati Novaka lažovom, ali ću samo reći da mi je teško da shvatim da je igrao s pukotinom. Rekao je da mu je pukao mišić. Mislim, teško da bi se Đoković kretao kako se kretao, ako je tako. Očigledno je u stanju da izdrži brutalan bol, što bi bilo sjajno za njega i zaslužio je pobedu", rekao je Ferero, a preneo britanski "Ekspres".

foto: AP Photo/Aaron Favila

Ferero je na prvo mesto ATP liste stigao 2003. godine, kada je na Rolan Garosu osvojio jedini grend slem trofej u karijeri i kada je igrao finale Ju Es opena.

"Lično, nakon što sam celu karijeru imao povrede, vidim to kao veoma teško, ako ne i nemoguće. Očigledno, kada on kaže, da će objasniti to dobro i kada direktor turnira kaže, onda morate da verujete tome što kažu", zaključio je Ferero.

foto: EPA/Yoan Valat

Novak je nakon finalnog meča i pobede nad Stefanosom Cicipasom poručio da će objaviti detalje i tako staviti tačku na spekulacije da je povreda izmišljena, međutim, na vanrednoj konferenciji koja je održana u Beogradu 22. februara, poručio je da "nema vremena ni energije za priče koje se pojavljuju na internetu".

Kada je reč o igraču kojeg treniera Ferero, on je prvi izazivač najboljeg tenisera na svetu. Trenutno je iza Novaka sa svega 340 bodova zaostatka i uskoro bi ponovo mogao da se nađe na čelu ATP liste.

Kurir sport