DUŠAN LAJOVIĆ POSLE POBEDE NAD ĐOKOVIĆEM: On je heroj naše zemlje! Čak sam i ja vikao Nole, Nole

Dušan Lajović je zabeležio najveću pobedu u karijeri pošto je u četvrtfinalu Srpska opena savladao Novaka Đokovića.

Trenutno 70. igrač na svetu nije krio zadovoljstvo posle trijumfa u Banjaluci rezultatom 6:4, 7:6.

"Ovo je najveća pobeda u mojoj karijeri. Moje emocije su izmešane on je heroj naše države, nisam mislio da je moguće da ga pobedim. Imao je problem sa prvim servisom i laktom, bio je to dobar tenis sa moje strane. Hvala publici koja je navijala i za mene, čak sam i ja vikao Nole, Nole protiv sebe u jednom trenutku, a onda sam shvatio da igram protiv njega. Procenat prvog servisa mu je bio nizak, očigledno ima problem sa laktom.Unpublish Imao sam šanse da napravim brejk u drugom setu, da je meč otišao u treći set, ne bi bilo ovako. Sigurno, brejk lopta. Napravio sam taktičku grešku, nisam mislio da ću da dobijem, ali sam išao poen po poen. Pokušao sam da se fokusiram na to", završio je Lajović.

Kurir sport