JELENA ME JE SVE NAUČILA, ZBOG NJE SAM POSTAO BOLJI ČOVEK: Novak Đoković se setio svega, slušanja Mocarta i Puškinovih pesama

Novak Đoković je čovek koji ne zaboravlja ljude koji su mu pomogli da postane vrhunski teniser, ali i dobar čovek. Pored roditelja Srđana i Dijane Đoković, osoba koja je uticala na njega kao ličnost svakako je Jelena Genčić.

Kao dečačić, u vreme kada su NATO bombe padale po Srbiji, Novak Đoković trenirao je tenis.

- Jelena je videla nešto u meni. Sve sam naučio od nje. Ako sam takav perfekcionista to je zato što je i ona takva bila. Jelena je otkrila Moniku Seleš i naterala me da se zapitam. "Da li želiš koka-kolu? Monika Seleš ne pije koka-kolu. Da li želiš burger? Monika Seleš ne jede brzu hranu..." I slične stvari - otkrio je tokom boravka u Rimu italijanskim novinarima Novak Đoković.

Čuvena srpska sportiskinja bila je prvi Novakov trener. Uz nju, Đoković je naučio da drži reket, da snažno udara lopticu i pravilno se kreće. Sve ostalo, što je došlo posle bila je samo nadogradnja. Međutim, pored sportskog aspekta, Jelena Genčić imala je u Novakovom životu i ulogu pedagoga i vaspitača.

- Ona mi je omogućila da napredujem kao čovek. Pripremila me je za život. Moj zaista holistički pristup životu (humanistički op.a.), obraćanje pažnje na to šta jedem, kako spavam, kako se oporavljam, kako mislim, sve sam to pronašao kod nje.

Ne samo što je Jelana Genčić učila Novaka sportu, imala je i važnu ulogu u njegovom kulturološkom uzdizanju.

- Vodila me je kod nje kući i terala da slušam klasičnu muziku. Mocarta, Baha, Vivaldija... Čitala mi je Puškinove pesme i pokazivala video filmove velikih teniskih šampiona kao što su Agasijev bekend, Samprasov servis, Rafterov i Edbergov volej, Bekerov forhed i skokove. Ali te skokove nikada nisam naučio da radim - bio je iskren Novak Đoković.

Jelena Genčić preminula je 1. juna 2013. u 78. godini u svom domu u Beogradu i za desetak dana biće desetogodišnjica od njene smrti.

