AMERIČKI SRBIN PRVI RIVAL ĐOKOVIĆU NA ROLAN GAROSU: Novak mu je prošle godine rekao nešto što ga je POTPUNO IZBACILO IZ RAVNOTEŽE

Amerikanac Aleksandar Kovačević prvi je rival Novaku Đokoviću na predstojećem Rolan Garosu.

Kao što i samo ime i prezime govori, radi se o teniseru srpskog porekla koji je rođen u Njujorku, a trenutno živi na Floridi.

Kovačević ima 24 godine i tek je tri godine profesionalac, iako trenira od četvrte godine. Trenutno je 114. na svetu, a najbolji plasman mu je bilo 101. mesto.

U ranijoj fazi karijere jedno vreme je trenirao u akademiji kod Džona Mekinroa. Otac Milan mu je ujedno i jedan od trenera. Milan je poreklom iz Srbije, a majka Milanka iz Bosne.

Sreli su se prošle godine na US openu, a tada je usledio interesantan razgovor.

- U meču poslednjeg kola kvalifikacija protiv Trungelitija imao sam sedam ili osam meč lopti. Bio je to jedan od najgorih poraza koje sam ikada doživeo. Sutradan, kada sam bio u teretani, Novak mi je rekao da je čuo za moj meč i pitao me da li želim da mu se pridružim na fitnesu. Bio sam šokiran. Tada je pokušavao da dođe do kalendarskog grend slema i nije morao da mi posveti svoje vreme. Bilo je to neverovatno iskustvo. Na kraju mi je Novak rekao da imam svetlu budućnost i da treba da treniram sa njim u Srbiji - istakao je tada Aleksandar Kovačević.

Kovačević ima nadimak Kova, govori podjednako dobro srpski i engleski. Počeo je sa četiri godine da trenira u Central parku sa svojim roditeljima. Trenutno živi u mestu Boka Rejton na Floridi.

Roditelji su bili stonoteniseri, a upoznali su se na jednom turniru. Otac trenutno radi kao softverski inžinjer, a majka kao terapeut za prevenciju povreda.

I sestra Lena je teniserka, a trenutno nastupa za Florida Atlantik univerzitet.

Kovačević ne krije da mu je Novak Đoković idol, a od ostalih sportista ceni Kristijana Ronalda.

Voli muziku, i da nije teniser bio bi DJ. Omiljeni muzičar mu je Majkl Džekson.

Voli opasne sportove, poput snouborda ili skakanja padobranom.

