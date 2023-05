EPSKI MOMENAT SA NOVAKOVOG TRENINGA! Na terenu se pojavio PRVI TENISER SVETA, pogledajte kako je gledao u Đokovića (FOTO)

Ne mogu da se sretnu do polufinala, ali ipak su se već sreli...

Karlos Alkaras i Novak Đoković su prvi favoriti za osvajanje predstojećeg Rolan Garosa.

Mladi Španac je još jednom došao na prvo mesto ATP liste, dok je Novak pao na treću poziciju nakon što ga je prestigao i Danil Medvedev.

Đoković je nedavno stigao u Pariz gde se priprema za drugi grend slem u sezoni, a ujedno pokušava i da se opusti.

Fotografija sa dve lepotice iz jednog restorana pojavila se na društvenim mrežama, ali druge fotografije izazvale su više pažnje.

1 / 3 Foto: Valentin Izzo / AFP / Profimedia

One su nastale na terenu stadiona "Filip Šatrije" gde su se Novak i Karlos sreli.

Tom prilikom je mladi Španac "uhvaćen" od strane fotografa u trenutku kada se zagledao u srpskog tenisera, kao da se još uvek nije navikao da je za njega realnost i svakodnevnica susret sa najboljim teniserima sveta.

Đoković i Alkaraz su do sada odigrali samo jedan meč kada je Španac, u polufinalu mastersa u Madridu 2022. godine pobedio u tri naporna seta (6:7, 7:5, 7:6).

Postoji mogućnost da baš u Parizu dođe do njihovog drugog okršaja i to "već" u polufinalu, s obzirom na to da je žreb odlučio da se njih dvojica nađu na istom delu kostura.

Kurir sport