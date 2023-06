ŠTA NOVAKU DONOSI ŽREB NA VIMBLDONU: Organizator napravio presedan, Đoković već u uvodnim kolima može da naleti na mine

Teniski šampionat u Vimbldonu danas je objavio raspored nosioca i nositeljki za takmičenje u muškom i ženskom singlu i dublu. Kako je dobro poznato da – zbog promene u konceptu bodovanja, kao i činjenice da prošlogodišnji učesnici nisu dobijali bodove – Novak Đoković neće biti prvi nosilac već će se na tom mestu naći ponovo prvi igrač sveta Karlos Alkaraz, bilo je zanimljivo videti ko bi od ostalih nosilaca mogao da bude projektovan za protivnike dvojici najvećih favorita. No, krenimo redom – od dama...

Braniteljka trofeja iz 2022 Elena Ribakina bi svoju kampanju u Ol Ingland Klubu ove godine počela sa pozicije treće nositeljke – ako bude učestvovala, jer se uglavnom iz zdravstvenih razloga povukla iz turnira u Istbornu u nameri da se konsoliduje pred glavni turnir sezone. Ako sve bude u redu i po očekivanjima, polufinale i finale u ovom segmentu takmičenja će biti prava teniska poslastica – jer bi se u borbi za ulazak u finale najverovatnije sastale prva nositeljka Švjontek i treća Ribakina, dok bi u drugom polufinalu druga nositeljka Sabalenka mogla da se suoči sa izazovom u vidu Džesike Pegule ili bukvalno bilo koje druge igračice iz prvih deset u njenom delu žreba poput Žaber, Sakari, Krejčikove ili Muhove. U tome kako bi turnir kod žena mogao da se razvija se nikako ne sme ignorisati uloga dvostruke osvajačice Vimbldona Petre Kvitove, Amerikanke Gof koja je svoj status „vunderkinda“ stekla upravo ovde, borbene Hadad Maje ili veteranke Azarenke. Po starom dobrom običaju – kada su trava i Vimbldon u pitanju – očekujte veliki broj iznenađenja kod žena, pogotovo u prvim kolima...

foto: AP Photo/Dita Alangkara

Kod muškaraca je situacija veoma zanimljiva – jer među 32 nosioca imamo veliki broj igrača koji nisu uživali taj status pre – ili bili tako dobro rangirani, te su mogući razni scenariji u prvim kolima. Ako možemo smatrati da su Đoković i Alkaraz najveći favoriti, ko su oni koji bi bili najveći aspiranti da zabeleže najbolji plasman ili iznenađenje? U Parizu se videlo koliko je teško uzeti Novaku Đokoviću i jedan set – a kamoli dva, a i da se to desi – pitajte Sinera kakvo je njegovo iskustvo sa Novakom iz prošle godine. Srpski as je u London došao u London 10 dana pred turnir da se adaptira na podlogu, nastupiće u egzibicionom meču protiv po prvi put top 10 igrača u karijeri – Fransisa Tiafoa – u elitnom kantri-klubu Harlingem na Čelziju, rasterećen je jurnjave za +1 Grend Slem titulama u odnosu na svoje najveće rivale – i to bi trebalo da simbolizuje formulu za uspeh, peti uzastopni i 8 ukupni trofej ovde. Koga očekivati u njegovom delu žreba pre finala? Nimalo lake protivnike: spomenute Tiafoa i Sinera, druga iz pariskog finala Ruda, nepredvidivog Runea, neugodnog domaćina Norija i aktera nemile „epizode Rim“ (navodno pomireni), osvajača Halea Bublika i velikog servera i ove sezone izuzetno nadahnutog Štrufa, uvek opasne Dimitrova, Musetija, Serundola i poznanika iz polufinala u Melburnu Tomija Pola. Naravno, ništa osim titule Novaka neće zadovoljiti ovde, i bilo bi sjajno kada bi se „ponovio“ žreb sa Rolan Garosa u kome bi Novak mogao da diže formu kroz mečeve i šampionskom aurom stavlja pritisak na svakog sledećeg protivnika da ima osećaj „nemoguće misije“ pred sobom. Pod uslovom da je fizički spreman, da izbegne povrede – ali i moguće provokacije (što je posle osvajanja ovogodišnjeg Australijen Opena skoro nemoguće da ga poremeti) – dve reči će biti ključne za ostvarenje konačnog uspeha za Novaka u Londonu: servis i ritern. Ne verujemo da bismo se prevarili u oceni da je Đoković retko kada bio ovako veliki favorit da osvoji najvažniji turnir u istoriji – i time se sa 24 titule izjednači sa legendarnom Margaret Kort. Da li će mu onda Endi Marej – koji je za malo „izvisio“ za status nosioca turnira i koji će predstavljati veliku „minu“ za bilo koga ko se njemu i izuzetno naklonjenoj publici nađe na putu – priznati da je i po njegovim kriterijumima „najveći svih vremena“ – preostaje da se pročita na društvenim mrežama.

foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alkaraz je druga priča – jer se njegovi „akreditivi“ za osvajanje važnih turnira na travi nisu verifikovali – sve do prošle nedelje i trijumfa u ikoničnom Kvins Klubu u Londonu. Lepa uvertira za Karlitosa, koji je do pre „neki dan“ govorio kako će mu najveći izazov biti navići se na kretnju po travi – da bi onda „poleteo“ i pobedom „kod Kraljice“ ponovo podgrejao nade da će ovaj Vimbldon ipak biti znatno neizvesniji – ponovo zasevši na vrh teniskog karavana. Ipak, njegovo samopouzdanje će biti testirano od strane brojnih mnogo više afirmisanih protivnika na ovoj podlozi – Frica, Cicipasa, Cicipasa, Rubljova, Ćorića, Zvereva... Tu su i drugari iz Kvinsa Korda i De Minor, u Haleu odličan Bautista Agut, prošle godine ovde sjajni Hurkač i do krajnje granice nepredvidivi Medvedev – koji se nalazi u paradoksalnom statusu „autsajdera“ među prvih 10 igrača sveta kada je trava u pitanju. Da o takmičenju na Grend Slemovima i sebi u njemu i dalje mora dosta da uči Španac je saznao na Rolan Garosu – pa će biti interesantno videti „kako mu ide gradivo“ i da li će „još puno veslanja“ koje mu je predvideo Novak Đoković i ovde izgledati naporno kao legendarna trka Oksforda i Kejmbridža. Sve u svemu – i da ne vidimo Alkaraza sa druge strane mreže (od Novaka Đokovića) na Centralnom terenu 16. jula – to neće biti ni preveliko iznenađenje, niti razočaranje.

Kod muških dublova – veliki favoriti su ujedno i prvi nosioci Kulhof i domaćin Skupski, i treba očekivati da će entuzijastična domaća publika zdušno podržati u svakom njihovom meču, što za dublere znači itekako puno. Osvajači Rolan Garosa Dodig i Krajiček su drugi nosioci – i u eventualnom finalu bi se mogli naći protiv još jednog „atlantskog dubla“ – Ram (SAD) i Salisburi (Velika Britanija), što opet znači – i protiv skoro cele publike na Centralnom. Ipak, treba biti fer i reći da se spisak kandidata za osvajanje Vimbldona u muškom dublu nikako ne svodi na ova tri para – već da bukvalno svako od nosilaca ima sasvim dobru i opravdanu šansu da se nađe u završnici turnira, poput Nisa i Zelinskog, Mektića i Pavića, Kravica i Puca, Mareja i Venusa...

Po svemu viđenom tokom ove godine, parovi Krejčikova/Siniakova (1. nositeljke), Gof/Pegula (2) i Hanter/Mertens (3) su izrazite favoritkinje za plasman u polufinale – a da se previše ne ogrešimo o druge učesnice. Naravno, trava je to, a samim time i brži stil igre servis – ritern – izlazak na mrežu postaje mnogo važniji nego kod drugih podloga, tako da će iskustvo, uhodanost, razumevanje „na slepo“ i fokusiranost na svog para i svoje protivnike podjednako i kod žena i kod muškaraca biti ključ svake pobede. Ovde treba spomenuti i potencijal parova Kravčuk – Šurs, Fernandez – Taunsend, Kudermetova – Samsonova i Azarenka – Hadad Maja za mogući visok plasman i prethodna iznenađenja.

Da li bi bilo pogrešno napisati da se „po ovakvom jutru“ već poznaje kako će teći dugi vimbldonski dani? Radi toliko željene neizvesnosti u kojoj skoro vek i po uživaju svi ljubitelji tenisa u Londonu i širom sveta – uputnije je uzdržati se od takvih predviđanja, ali – vidimo se tog (sunčanog) popodneva 16. jula na Pim’s-u i jagodama da „malo popričamo“ o tome...

Vuk Brajović / Kurir sport