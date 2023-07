ĐOKOVIĆ JOŠ ČEKA RIVALA, ALI SE DOTAKAO POTENCIJALNOG: Volim Stena, ima skoro 40 godina - uzeo mi je dva Grend Slema!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Engleske u Vimbldonu, pošto je u drugom kolu savladao Australijanca Džordana Tompsona u tri seta.

Za prolazak u osminu finala Nole će u petak igrati protiv uspešnijeg iz duela između Švajcarca Stena Vavrinke i Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine, a Srbin se na konferenciji za medije dotakao švajcarskog tenisera.

foto: Profimedia

"On mi je uzeo dva Grend slema, tu je ulogu imao. Baš gotivim Stena, baš je dobra osoba, a i inspiracija je šta radi na Vimbldonu u svojim godinama, ima skoro 40 godina i i dalje igra dobro. Imao je nekoliko operacija kolena i i dalje pokušava da ispiše još stranica istorije. Ne možemo da zaboravimo da je trostruki GS šampion, Dejvis kup pobednik, ima zlato na OI, fantastična karijera. Sigurno je to baš impresivno, da se posle problema fizičkih u poslednjih 6,7 godina da se i dalje ne predaje. Jedan od najlepših jednoručnih bekhenda koje sam ikada video. Veoma kompletan igrač, može da igra baš dobro na svim podlogama. Nadam se da ćemo igrati jedan protiv drugog jer nismo igrali već neko vreme. Biće to duel veterana, ako do toga dođe", rekao je Novak koji je govorio i o spiritualnom delu svog života.

foto: EPA/NEIL HALL

"Svi prolazimo kroz različite puteve. Mislim da kuriozitet otkrivanja unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta je nešto što svi imamo, ali se različito manifestuje svima, nekome pre, nekome kasnije u životu. Osećam se veoma gladnim za znanjem i iskustvima. Život je velika putišestvija koja može svašta da vam ponudi ako ste otvoreni tome. Zavisi, stvarno, mogu da pričam samo za sebe. Prošao sam svašta kroz život tokom ovih 36 godina. Veoma sam zahvalan na svemu što sam doživeo, pa čak i na onom loše, privatno i profesionalno. Uglavnom kada ste 'u daunu' tu imate priliku da iz toga izađete još jači i iskoristite te lekcije kako biste postali bolja verzija vas. To je konstantna evolucija koja nikada ne prestaje, to razmišljanje imam i van terena i na njemu i to me je dovelo do toga gde jesam u profesionalnom delu karijere. Nikada ne želim da prestanem da rastem, učim i razumem sve stvari vezane za moj život i karijeru, kako bi me to poguralo mali korak unapred. Znam da mladi igrači, posebno oni koji imaju nameru da budu na vrhuncu igre, to rade. Svi imaju svoj način, ali ne treba prestajati sa rastom, jer nema te stvari kao što je stagnacija jer se sve menja. Mislim da je to otvoren način razmišljanja koji imam prema životu".

foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Ima li manje pritiska ju ovom delu karijere?

"Ne. Svaki put kada izađem na teren, posebno na GS i Centralnim terenima, osećam ogroman pritisak. Svi gledaju, na TV-u i tribinama, to je osećaj na koji sam navikao i koji oberučke prihvatam jer mi daje dodatnu motivaciju kako bih pokušao da ispišem još istorije. Mislim da se to nikada neće promeniti dok sma aktivan igrač, bez obzira na broj osvojenih Grend slemova. I dalje želim da pišem istoriju i da pišem svoju priču".

Godine?

"Mladi ste ili stari koliko se osećate. Osećam se mlado u telu, srcu i glavi. Deca me podsećaju na to tokom vremena koje provodimo zajedno, njihovom ljubavlju i energijom koju osećam sa njima. To jača dete unutar mene. A i igram i dalje sport u koji sam se zaljubio kada sam bio mlad. To je osvežavajuće, ali telo sada drugačije razmišlja. Ipak, stvarno sam srećan što i dalje imam zdravo telo posle 20 godina profesionalnog tenisa i mogu da se takmičim na najvišem nivou. Tome sam zahvalan životu, Bogu i roditeljima, zbog gena, ali mislim da je tu dosta bitan i sav napor koji sam u sve to uložio".

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

PTPA?

"Regularno imamo neka obaveštenja, nema ničeg posebnog. Malo, malo pa se PTPA javi oko nečega strateškog ili nekog partnerstva, kao pređašnje sa UTR-om. To je sve što sada znam. Vasek, ja i još neki igrači smo uradili neke intervjue i to bi trebalo uskoro da izađe".

(Vuk Brajović)