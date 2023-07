FEDERER O NOVAKOVIH 23 GS: Ono što je Švajcarac rekao za Đokovića ODJEKUJE CELOM PLANETOM!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u tri seta savladao Australijanca Džordana Tompsona i za jedan korak je bliži tituli na Grend Slemu u Londonu.

Rodžer Federer je rekorder sa osam vimbldonskih trofeja, Novak Đoković bi na ovom turniru mogao izjednači taj skor.

"On je veliki, veliki favorit. Mislim da je to sjajno za njega. Ja sam imao svoje trenutke. Ta osma titula ovde ili ona kada sam po peti put uzastopno pobedio, to su bili moji momenti. Ako neko to izjednači ili prestigne, to će biti njihova stvar, njihov trenutak. Sada je sve oko medija i igrača. I mene su terali da rušim rekorde, izjednačujem ih, ali kada sednete sa strane i osvrnete se na sve, imate na sve sasvim drugaačiju perspektivu, posebno kad niste u tome. Počnete da se opuštate i samo ste ponosni na svoja dostignuća. Tako da se nadam da će on to uraditi, jer sve što doda, on ustvari dodaje teniskoj istoriji, ide iznas svih. Ide u glabalan sport, kao kada je osvojio 23. titulu u Parizu. To je neverovatna stvar. Velika je vest i dobro je za igru. Mislim da je veliki favorit i bio bih iznenađen da ne osvoji ponovo Vimbldon", poručio je Federer u intervjuu za CNN.

U trećem kolu, Đoković će igrati protiv boljeg iz meča Tomas Martin Ečevari - Stan Vavrinka.

