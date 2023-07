ALKARAZ PREŽIVEO JARIJA: Španac prošao kroz VELIKE MUKE sa Čileancem i plasirao se u osminu finala Vimbldona

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Vimbldona pošto je bio bolji od Čileanca Nikolasa Jarija sa 3:1 (6:3, 6:7 (6-8), 6:3, 7:5).

Fantastičan meč odigrali su Alkaraz i Jari - londonska publika uživala je u njihovom okršaju i preokretima koje su im priredili.

Prvi set je pripao mladom Špancu. On je u osmom gemu prvi put došao do brejk prilike i iskoristio je. Drugi set prote kao je u znaku tenisera iz Čilea koji je već u drugom gemu stigao do brejka i uvećavao prednost do sedmog gema kada je izgubio servis. Set je ušao u taj-brejk koji je na kraju pripao Jariju.

Brejkom u četvrtom gemu trećeg seta Alkaraz je slomio otpor protivnika, a Čileanac je u četvtom setu žestoko uzvratio - već u drugom gemu je oduzeo servis prvom teniseru sveta. Međutim, u sedmom gemu španski teniser uzvraća istom merom i vraća igru u egal, a potom i obezbeđuje plasman u osminu finala Vimbldona.

foto: AP Photo/Alastair Grant

U osmini finala, Španac će igrati protiv boljeg iz duela Nemca Aleksandra Zvereva i Italijana Matea Beretinija.

(Kurir sport)