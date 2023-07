CENIĆE ĐOKOVIĆA VIŠE KADA NE BUDU MOGLI DA GA GLEDAJU! Ivanišević objasnio navijačima kako stoje stvari: Novak je NAJVEĆI u svemu!

"Rat" Novaka Đokovića sa pojedincima iz publike na Vimbldonu nastavio se i u trećem kolu.

Kao i u drugoj rundi, Novak je protiv Stena Vavrinke naišao na problematične ljude na tribinama, a o odnosu navijača prema srpskom teniseru govorio je njegov trener, Goran Ivanišević u intervjuu za britanski "Ekspres".

Dobio je čuveni hrvatski teniser pitanje da li navijači dovoljno poštuju Đokovića.

"Nekada da, ali nekada ne. Ljudi se više poistovećuju sa Rafom i Rodžerom zato što su oni prvi 'došli' na veliku scenu. Ali, Novak dobija veliku podršku. On je jedan od najboljih sportista svih vremena. I još igra i neverovatno je šta je uradio za tenis i sport generalno. Mislim da to ljudi ipak cene, ali će više ceniti tek kada završi karijeru", poručio je Ivanišević.

Novak je na Rolan Garosu stigao do rekordne, 23. grend slem titule, a Ivanišević veruje da je srpski teniser u prednosti u odnosu na rivale kada je reč o "GOAT" trci.

"Za mene je Novak najveći u svemu, po rezultatima. Federer je možda igrao najatraktivniji tenis, ali su svi pomogli jedni drugima da postanu bolji igrači. Prvo Rodžer, pa Rafa, a onda je došao i Novak tako da je rivalstvo ove trojke bilo neverovatno. Učinili su tenis boljim sportom, a svi vole tenis. Ali, opet morate nekoga da izaberete. Neki preferiraju Rodžera ili Nadala, ali za mene je to Novak".

foto: EPA/Andrej Cukić

Upitan je Ivanišević i za prognozu o konačnom broju grend slem trofeja koje će Đoković osvojiti i činjenice da bi Srbina mogli da gledamo na terenu još dugo.

"Zbog načina na koji brine o svom telu, to je moguće... Ne znam da li će imati motivaciju da igra do 40. godine, ali ko zna. Može da igra još bar dve-tri sezone na vrhunskom nivou. Možda će osvojiti 26 ili 27 grend slemova. Ko zna? Može da osvoji još dva ove godine i to bi bio zlatni kalendarski slem. Ja nemam magičnu kuglu, ali zdrav je, spreman je i igra neverovatan tenis. Uz sve to, neverovatno je motivisan na svakom grend slemu. Već je uradio neverovatne stvari u tenisu, ali mislim da može da osvoji još nekoliko grend slemova", zaključio je Goran Ivanišević.

