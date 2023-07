"AKO OSVOJI VIMBLDON BIĆE NEDOSTIŽAN U SVAKOM SMISLU" Pilić pred polufinale poručio: Ovaj turnir je za Novaka izuzetno važan!

Proslavljeni teniski stručnjak Nikola Pilić veruje da će Novak Đoković izboriti plasman u finale Vimbldona.

Srpski teniser danas od 14.30 igra protiv Janika Sinera meč polufinala Vimblodona.

Iskusni stručnjak, sa kojim je Novak sarađivao ranijih godina u teniskoj akademiji legendarnog Hrvata, istakao je u razgovoru za RTS da ukoliko Đoković pruži igru kao protiv Rubljova u četvrtfinalu da ima velike šanse da savlada Sinera.

Pilić se osvrtnuo i na važnost Vimbldona za Đokovića.

"Mislim da je ovaj turnir za Novaka izuzetno važan. U slučaju da on osvoji Vimbldon, bio bi nedostižan u bilo kom smislu. On danas ima jako važan meč. Daj Bože da igra kao drugi, treći i četvrti set protiv Rubljova. Ako bi se to dogodilo, mislim da bi on sigurno bio favorit u tom meču, bez obzira što znamo da je Siner imao dva nula u setovima prošle godine na Vimbldonu, ali to nije dovoljno, Novak je dobio pet setova. Međutim, želim da igra onako kako je igrao protiv Rubljova. U tom slučaju, mislim da Novak ima velike šanse da dobije meč", istakao je Pilić.

Kurir sport/RTS