"NOVAKA NIKO NE MOŽE DA POBEDI - IGRA BOLJE NEGO IKAD" Čuveni Amerikanac impresioniran Đokovićem! Njegove reči odzvanjaju planetom

Bivši američki teniser Džejms Blejk impresioniran je igrom srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Srpski as će danas od 14.30 odmeriti snage sa Janikom Sinerom u polufinalu Vimbldona, a nakon tog meča na teren izlaze Karlos Alkaraz i Danil Medvedev.

Amerikanac je uveren da niko od pomenute trojice tenisera ne može da stane na put Srbinu, koji juri osmu titulu na najprestižnijem grend slemu.

Izabrao sam ga (kao glavnog favorita) pre početak turnira, tako da ne mislim da iko može da ga pobedi, ali i dalje mora da dođe do tih pobeda, da ih upiše. Protivnici su stvarno dobri. Mislim da mu je Hubi Hurkač zadao ozbiljne probleme, jer je servirao možda i najbolje u životu, ali je Novak uprkos tome uspeo da ga savlada. Mislim da mu je nivo neverovatno visok trenutno, pogotvo kada gledamo to kako se kreće na travi. Mislim da će biti veoma teško bilo kome da ga pobedi, ali moramo da sačekamo da se ti mečevi odigraju. Da vidimo da li neko može da ima najbolji dan u životu i pronađe barem nekakvu šansu da probije Novakovu odbranu", rekao je Blejk za "MeridianSport".

Može li Đoković do kalendarskog slema, koji mu je već jednom izmakao.

"On igra sada bolje nego što je ikada. Tenis je sve bolji i bolji, a on igra bolje nego bilo ko u ovom trenutku. Mislim da je favorit za osvajanje kalendarskog slema, da bude treći igrač u istoriji kojem će to poći za rukom. Mislim da ima baš dobru šansu da to uradi. Jedini savet bi mu bio – nadam se da ćeš ostati zdrav jer želim da gledam kako ide po istoriju", dodao je Blejk.

Kurir sport

