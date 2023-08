ŠPANAC NE BLISTA - Alkaraz TEŠKOM MUKOM sprečio novu senzaciju! Slavio posle skoro tri sata borbe!

Španac ne blista na američkom tlu...

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz uz dosta muke uspeo je da savlada Australijanca Džordana Tompsona i tako izbori plasman u treću rundu Mastersa u Sinsinatiju.

Španac je slavio rezultatom 7:5, 4:6, 6:3 posle gotovo tri sata borbe.

Nakon blede igre na Mastersu u Torontu, gde je eliminisan već u četvrtfinalu od Tomija Pola, Alkaraz je nastavio sa neubedljivim partijama i u Sinsinatiju i prilično zabrinuo svoje navijače pred US open.

Uz dosta sreće dobio je prvi set protiv Tompsona. Imao je Australijanac prednost breka, vodio sa 4:2, ali je dozvolio Alkarazu da napravi preokret i dođe do prednosti.

To nije poremetilo Tompsona koji je u drugom setu još ubedljivije startovao. Došao je do prednosti od 5:2, ali nije odmah uspeo da završi posao. Alkaraz je vratio brejk, stigao do 5:4 i delovalo je da ćemo ponovo gledati isti scenario. Međutim, Tompson to nije dozvolio. Odigrao je sjajan gem i izjednačio na 1:1.

Ipak, u trećem setu momak iz Sidneja je izgubio snagu i Karlos je to maksimalno iskoristio. Napravio je brejk u ranoj fazi seta, a onda u devetom gemu još jednom oduzeo servis rivalu i završio posao posle dva sata i 47 minuta igre.

U trećem kolu Alkaraz će igrati protiv boljeg iz duela Tomi Pol - Igo Imber.

Kurir sport