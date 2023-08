ALKARAZ PRAVIO HAOS, PA ISPAO U TORONTU: Izuzetno nervozni Španac doživeo fijasko u Kanadi (VIDEO)

Šok za Karlosa Alkaraza na turniru u Torontu!

Španski teniser izgubio je od Amerikanca Tomija Pola u četvrtfinalu turnira sa 3:6, 6:4, 3:6!

Dva turnira su ostala do US opena, a na prvom od njih mladi as pokazao je da nije u najboljoj formi. To je iskoristio Pol koji je nakon tri seta obezbedio sebi polufinale protiv Janika Sinera!

Karlos je bio iznenađujuće nervozan u većem delu meča, posebno kada su "kola krenula nizbrdo".

Pogledajte jednu njegovu rekaciju:

No code violations for boy wonder. 🤔pic.twitter.com/aqZqgW6B25 — Pavvy G (@pavyg) August 12, 2023

Prvoplasirani teniser na ATP listi nije mogao da kontroliše emocije kada su kola krenula nizbrdo, pa je u jednom trenutku bacio reket ka klupi na kojoj je trebalo da sedi između gemova.

Zanimljivo, za to nije čak ni opomenut, ali je utisak i da mu ovakvo pražnjenje nije prijalo u dovoljnoj meri, jer situaciju na terenu nije uspeo da vrati pod svoju kontrolu.

Kurir sport