ZBOG OPKLADE POTPUNO PROMENIO IMIDŽ! Đokovićev sledeći rival napravio REZULTAT KARIJERE pa poručio: Uopšte ne uživam

Srbina, nakon drame protiv Lasla Đerea, u četvrtfinalu US opena čeka duel sa Bornom Gojom.

Hrvatski teniser je napravio rezultat karijere kada je reč o grend slem turnirima, pošto mu je prethodno lični rekord bio druga runda na Rolan Garosu 2022. godine.

U prvom kolu pobedio je Huga Deliena, u drugom Mekenzija Mekdonalda, a u trećem Jiržija Veselog, sve u tri seta.

Goja je 196 centimetara visoki i 90 kilograma teški teniser, koji je do najbolje pozicije na ATP listi stigao u maju ove godine kada je bio 102. na svetu. Trenutno je na 105. poziciji, međutim čeka ga napredak i ulazak u top 100 na planeti. O tome je govorio nakon što je pobedio Čeha, kada je otkrio da se u tome krije razlog zbog kog je ofarbao kosu.

Poručio je najpre da nema vremena da uživa u uspehu koji je ostvario nakon što je prošao kroz kvalifikacije do četvrte runde.

- Da, ali nemate vremena da uživate kada ste na turniru, samo se trudite da se pripremite za sledeći meč. Zato ne mogu da kažem da uživam u poslednjih 10 dana, ali, naravno, lepo je što sam i dalje ovde i što pobeđujem. Da, srećan sam - rekao je on.

Dobio je zatim pitanje o prepoznatljivom stajlingu.

- Kladio sam se s trenerom da ću da se ofarbam ako uđem u top 100 igrača sveta. I onda sam morao to da uradim. Stalno sam bio blizu, 102, 103... I onda sam lagano p****deo, kao i obično. Povukao sam nelogičan potez - ofarbao sam se pre US Opena i pomislio da ću možda ući među 100. Eto, sad smo ovde.

Upitan je Gojo i da prokomentariše stil igre.

- Pokušavam da se fokusiram na servis i stvari koje dobro radim. Ove nedelje sam bio čvrst i fokusiran tokom tri seta, što je bilo ključno. Uspevao sam prilično uverljivo da završavam mečeve i to me jako veseli - rekao je on.

Uspehom u Njujorku, Gogo je zaradio 263.000 evra, a prethodno je u čitavoj karijeri ukupno stigao do sume od 685.000 evra.

